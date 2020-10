Rinkėjai lėmė pokyčių: Seime klaipėdiečiams atstovaus trys naujokai

"Mariose" išrinko L. Girskienę

Marių vienmandatėje apygardoje antrajame rinkimų ture sekmadienį, sulaukusi 57,5 proc. (arba 5 891) rinkėjų balsų, triumfavo "valstiečių" kandidatė Ligita Girskienė.

Jos konkurentas buvo konservatorių atstovas, buvęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas, kuris surinko 42,5 proc. balsų, už jį balsavo 4 355 rinkėjai.

Beje, L. Girskienė – iš visų keturių Klaipėdos vienmandačių apygardų vienintelė moteris, kuri pateko į Seimą.

Portalo kalbinta politikė teigė, kad tikėjosi laimėti, tačiau po pergalės moteris esą jaučiasi dviprasmiškai.

"Iki lapkričio vidurio, iki Seimo nario priesaikos procedūros, daug dar ką reikia nuveikti, sutvarkyti reikalus bendrijose, šeimos reikalus. Beje, šeima liks Klaipėdoje, nes čia mokosi mūsų dukros. Mergaitės dar nedidelės – 6 ir 12 metų, bet jos savarankiškos, vis dėlto lengva nebus", – kalbėjo L. Girskienė.

Moteris nusiteikusi, kad Seime teks būti opozicijoje. Politikė tvirtino, kad jau rengia ir tam tikrus įstatymų paketus.

"Aš savo komandą subursiu iš žmonių, kurie neabejingi aplinkosaugai. Dirbsime šioje srityje, ir socialiniai reikalai, žinoma, labai svarbūs", – teigė L. Girskienė.

"Pajūrio" laimėtojas – S. Gentvilas

Pajūrio rinkimų apygardoje antrojo turo laimėtojas yra liberalas, dabartinis Seimo narys S. Gentvilas, surinkęs 57,94 proc. balsų, jį palaikė 5 508 klaipėdiečiai.

Jam teko grumtis su konservatoriumi, Klaipėdos vicemeru Arūnu Barbšiu, už kurį antrajame ture balsavo 42 proc. rinkėjų (3 999).

A. Barbšys jau antrus Seimo rinkimus iš eilės patenka į antrąjį rinkimų turą, bet vis pralaimi.

2016 m. jį nuo liberalų atstovo Gintaro Vaičekausko teskyrė nepilnas šimtas balsų, šį sykį skirtumas gerokai didesnis.

Šį sekmadienį vienmandatėje apygardoje mandatą laimėjęs S. Gentvilas džiaugėsi iškovotomis tvirtomis Liberalų sąjūdžio pozicijomis – padvigubintu mandatų skaičiumi ir tapimu trečiąja pagal dydį partija Seime.

"Yra didelės galimybės derėtis, tik trys partijos sudarytų daugumą, tai reiškia politinį stabilumą. Be to, partijos giminingos, o ne kaip lenkai, "valstiečiai" ir "socdarbiečiai", kurių interesai gali būti radikaliai skirtingi. Tikrai galiu pažadėti, kad mes, liberalai, neinicijuosime jokių tyrimų komisijų, juk kiek laiko sugaišome šioje kadencijoje suvedinėdami sąskaitas. O "valstiečiai" savo draudimais per tuos metus pagimdė laisvą visuomenę, daug draudė ir reguliavo, todėl dabar – didelis atoveiksmis", – kalbėjo S. Gentvilas.

"Baltijos" lyderis – A. Petrošius

Baltijos vienmandatėje rinkimų apygardoje Seimo nario mandatą laimėjo konservatorius, Klaipėdos miesto tarybos narys Audrius Petrošius, už kurį balsavo 53 proc. (5 741) rinkėjų, o "valstiečių" kandidatą Mindaugą Bastakį palaikė 46,96 proc. rinkėjų (5 082).

"Žinoma, kad džiugu, kai darbas duoda rezultatą. Labai įdomus procesas buvo, kadangi esu saviizoliacijoje, ta pergalė tokia atrodo lyg ir netikra. Tikėjausi tokio rezultato, daug atidaviau, kad jis būtų pergalingas", – tvirtino politikas.

Į Klaipėdos tarybą A. Petrošius buvo išrinktas su visuomeniniu komitetu "Vytautas Grubliauskas ir komanda", tačiau netrukus pakeitė poziciją ir prisijungė prie konservatorių, su kurių vėliava ir laimėjo Seimo nario mandatą.

Politikui ne kartą buvo priekaištauta dėl šio politinio perbėgimo. Esą A.Petrošius ir pats sulaukdavęs dėl to rinkėjų pastabų.

Lygiai prieš 30 metų atėjau ten iškart po nepriklausomybės paskelbimo, kaip asmens sargybinis saugojau Seimo pirmininką, čia toks įdomus sutapimas.

"Nevadinčiau to perbėgimu. Pirmiausia, visuomeninis komitetas yra darinys, kuris suformuojamas dalyvauti rinkimuose, bet jis tolesnės perspektyvos neturi. Komiteto veikla baigiasi pasibaigus kadencijai. O mano priklausomybė konservatorių partijai yra pirmoji ir, tikiuosi, paskutinė. Tai buvo vertybinis pasirinkimas, su kuo turėčiau tęsti politinę veiklą toliau", – paaiškino naujai išrinktas Seimo narys.

"Danės" favoritas – A. Pocius

Vienmandatėje Danės apygardoje antrajame ture susitiko konservatorius, buvęs diplomatas ir armijos generolas Arvydas Pocius, kurį klaipėdiečiai parėmė 6 225 balsais (54,68 proc.), ir liberalas, miesto tarybos narys Saulius Budinas, kuris antrajame ture surinko 45,32 proc. balsų. Jis sulaukė 5 160 rinkėjų palaikymo.

"Lengva nebuvo, komandos dėka visi darbai padaryti. Labai džiaugiuosi dėl rezultato. Seimo nariu tapau pirmą kartą, tačiau į parlamentą įžengsiu ne pirmą sykį. Lygiai prieš 30 metų atėjau ten iškart po nepriklausomybės paskelbimo, kaip asmens sargybinis saugojau Seimo pirmininką, čia toks įdomus sutapimas. Ir priesaiką Seime duosiu antrą kartą, nes 1991 m. sausio 11 d., per sausio įvykius, prisiekiau kaip parlamento gynėjas, karys-savanoris", – portalui pasakojo A. Pocius.

Taigi Klaipėdoje vienmandatėse apygardose į Seimą ketveriems metams išrinkti L. Girskienė, S. Gentvilas, A. Petrošius ir A. Pocius.

Daugiamandatėje apygardoje išrinkti dar du klaipėdiečiai – liberalas Eugenijus Gentvilas ir "valstietis" Dainius Kepenis.

Artimiausius ketverius metus Seime klaipėdiečiams iš esmės atstovaus šeši parlamentarai ir veikiausiai klaipėdietė konservatorė Agnė Bilotaitė, kuri šį kartą balotiravosi Panerių–Grigiškių apygardoje (o ne Baltijos ar Gargždų apygardose, kaip ankstesniais metais) ir buvo išrinkta dar vienai kadencijai.

Pastaruosius ketverius metus Klaipėdai atstovavo devyni parlamentarai: S. Gentvilas, E. Gentvilas, A. Bilotaitė, Naglis Puteikis, G. Vaičekauskas, D. Kepenis, Algimantas Kirkutis, Irina Rozova ir Irena Šiaulienė.

"Mėguva" išrinko M. Skritulską

Mėguvos apygardoje, kuri apima visą Palangą, dalį Kretingos ir dalį Klaipėdos rajono, grūmėsi konservatorius Mindaugas Skritulskas ir "valstiečių" kandidatas Romandas Žiubrys.

Abu politikai nė karto nebuvo išrinkti į Seimą, o vienas jų net nebuvo išrinktas į savivaldybės tarybą, nors sykį kandidatavo.

Mėguvos vienmandatė rinkimų apygarda 2016-ųjų Seimo rinkimuose dar vadinta Palangos–Kretingos apygarda, kurioje buvo panašus skaičius rinkėjų iš abiejų savivaldybių teritorijų, tačiau prieš šiuos rinkimus apygardos ribos pakeistos, pasikeitė ir rinkėjų proporcijos Palangos naudai.

Todėl daugumos nenustebino, kad Palangos tarybos narys, ilgametis politikas, konservatorių atstovas M.Skritulskas nuskynė pergalę.

Už jį sekmadienį balsavo 57,85 proc. rinkėjų (7 193 balsai).

Jo konkurentą iš Kretingos, politikos naujoką, "valstiečių" kandidatą R.Žiubrį palaikė 42,15 proc. rinkėjų (5 240 balsų).

Gargžduose – P. Gražulio pergalė

Viena įdomiausių kovų vyko Gargžduose. Šioje rinkimų apygardoje antrajame ture dar kartą sėkmę bandė du kadenciją baigiantys Seimo nariai – konservatorė Rasa Petrauskienė ir Petras Gražulis, kuris šįkart išsikėlė pats.

Konservatorė R. Petrauskienė į Seimą bandė patekti trečią kartą.

Moteris pirmą sykį balotiravosi prieš ketverius metus Gargždų vienmandatėje rinkimų apygardoje, tada iš septynių kandidatų ji liko ketvirta, surinkusi 15,5 proc. (2 768 balsus).

Antrą kartą į Seimą ji kandidatavo pernai rugsėjį, kai parlamente atsilaisvino vieta, Klaipėdos rajono meru išrinkus tuometį Seimo narį Bronių Markauską.

Tada politikė nemenka persvara nugalėjo Centro partijos kandidatą Kristupą Krivicką.

Sekmadienį R. Petrauskienei teko susigrumti su P.Gražuliu, kuris Seime yra nuo 1996 m. visas kadencijas iš eilės.

Kartais jam pavykdavo laimėti vienmandatėje apygardoje, pastarąjį kartą į parlamentą jis sugrįžo pagal partijos sąrašą.

Išrinko: Gargždų rinkimų apygardoje rinkėjai šį kartą palankūs buvo ilgamečiam Seimo nariui P. Gražuliui, Šilutėje – buvusiam europarlamentarui Z. Balčyčiui, Kuršo apygardoje – parlamentarui A. Vinkui, o Mėguvoje – M. Skritulskui. / Vyginto Skaraičio / Fotobanko, Vytauto Liaudanskio ir Andriaus Ufarto / Fotobanko nuotr.

Dabar P. Gražulis buvo laisvas nuo partijų, jis išsikėlė pats.

Ir šį kartą rinkėjų verdiktas Gargždų apygardoje jam buvo palankesnis. P.Gražulį palaikė 55,75 proc. rinkėjų (7 990 balsų), R.Petrauskienė sulaukė 44,25 proc. piliečių palaikymo (6 342 balsai).

"Kuršo" ir "Šilutės" nugalėtojai

Sekmadienį, suskaičiavus antrojo turo Seimo rinkimų rezultatus, paaiškėjo, kad Kuršo apygardos rinkėjams atstovaus Seimo narys, "valstiečių" kandidatas Antanas Vinkus, o Šilutės apygardai – buvęs europarlamentaras "socialdarbietis" Zigmantas Balčytis.

Kuršo apygardoje, kur balsavo didžioji dalis Kretingos rajono gyventojų, rinkėjai pirmenybę atidavė buvusiam socialdemokratui, dabar "valstiečių" atstovui A. Vinkui. Už jį balsavo 61,1 proc. (8 332) žmonių.

Jo konkurentas antrajame ture – buvęs Kretingos rajono meras, konservatorius Juozas Mažeika surinko 38,9 proc. (5 304) balsų.

Prieš ketverius metus, 2016 m., į Seimą A. Vinkus išrinktas Palangos–Kretingos vienmandatėje apygardoje, tada jis antrajame ture irgi nugalėjo konservatorių kandidatą.

Pakeitus rinkimų apygardų ribas, A. Vinkus šįkart balotiravosi Kuršo apygardoje ir vėl laimėjo.

Na, o Šilutės vienmandatėje rinkimų apygardoje antrajame ture konkuravo konservatorė Sandra Tamašauskienė bei "socialdarbietis", buvęs Europos Parlamento, taip pat buvęs Seimo narys Z. Balčytis, kuris šioje apygardoje ankstesniuose rinkimuose yra ne kartą laimėjęs jau pirmajame ture.

Suskaičiavus antrojo rinkimų turo rezultatus, paaiškėjo, kad Seime artimiausius ketverius metus Šilutės apygardos rinkėjams atstovaus Z. Balčytis.

Z. Balčytį palaikė 62,4 proc. šilutiškių (7 862), o S. Tamašauskienę – 37,6 proc. rinkėjų (4 738).