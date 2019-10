Akcija „Renkuosi gyvybę“: žvakelės degs už negimusius kūdikius

Kviečiami jungtis ir kiti miestai

Akcijos metu Lietuvos didžiuosiuose miestuose ir regionuose gyventojai taip pat kviečiami uždegti po žvakutę negimusiems kūdikiams atminti.

,,Akcijos tikslas – skleisti žinią, kad kiekvienas pradėtas kūdikis turi teisę gimti, o kiekviena kūdikio besilaukianti mama ar šeima turi teisę sulaukti deramos pagalbos. Kviečiame prisijungti ir kitus miestus ar miestelius, savanoriškai organizuojant akciją. Dėl jos gairių prašytume kreiptis į Laisvos visuomenės instituto atstovus”, – sakė LVI direktorė Diana Karvelienė.

Akcijos metu Vilniaus Katedros aikštėje planuojama rinkti lėšas, skirtas padėti krizę patiriančioms nėščioms moterims.

Akcijos metu Vilniaus Katedros aikštėje planuojama rinkti lėšas, skirtas padėti krizę patiriančioms nėščioms moterims.

Blogis neretai kyla iš nežinojimo. Moterims trūksta informacijos, kad jos turi galimybę pasirinkti kitaip, kad gali sulaukti pagalbos. Vienas iš akcijos svarbiausių tikslų – skleisti žinią, kad tokia pagalba yra.

Trūksta pagalbos kriziniu laikotarpiu

Lietuvoje per metus atliekama per tris su puse tūkstančio abortų. Tačiau, tai tik oficialioji statistika. Tikėtina, kad realiai per metus gimimo liudijimas neišduodamas apie dešimčiai tūkstančių kūdikių.

Organizatorių nuotr.

Neretai, pasisakantys už abortus, kaip pagrindinį argumentą pateikia žmogaus, moters laisvę rinktis. Tačiau moksliniai ir socialiniai tyrimai rodo, kad moterys renkasi abortą ne todėl, kad siekia išreikšti savo laisvę, bet todėl, kad yra kritinėje situacijoje, tuo metu nemato kitų sprendimo būdų. Joms trūksta palaikymo iš vaiko tėvo, artimiausių šeimos narių, neretai jos patiria spaudimą ir materialinį nepriteklių. „Abortas ne tik nutraukia vaiko gyvybę, tačiau žaloja ir pačią moterį. Krizinio nėštumo centras nemokamai teikia moterims tuo metu taip reikalingą emocinę, psichologinę, materialinę, socialinę pagalbą, kuri, galbūt, suteiktų jai stiprybės pasirinkti gyvenimą su vaiku“, – sakė Krizinio nėštumo centro konsultantė Rūta Trumpickienė.

Būtina ilgalaikė strategija

Žmogaus gyvybės iki gimimo apsaugos reguliavimas Lietuvoje yra prieštaringas ir toli gražu nepakankamas, juntama teisinių garantijų jo motinai ir tėvui stoka, todėl reikalinga tobulinti įstatymus bei poįstatyminius teisės aktus.

Norint spręsti problemą iš esmės, būtina, kad valdžios institucijos turėtų ilgalaikę strategiją ir veiksmų programą, pagal kurią valstybėje būtų puoselėjama pagarba gyvybei nuo jos prasidėjimo ir suteikiama reikalinga pagalba jos laukiančiai šeimai bei skiriamas atitinkamas finansavimas.

Prie akcijos jungiasi ir Krizinio nėštumo centras bei beveik dvi dešimtys įvairių nevyriausybinių organizacijų, kurios ne tik palaiko akcijos idėją, bet ir buriasi tęstinei veiklai, apimančiai pagalbos, švietimo ir teisėkūros iniciatyvas.

Akcija ,,Renkuosi gyvybę”

Spalio 30 d. 19 val.

Viniaus katedros aikštė