Prieš Klaipėdos tarybos posėdį – piketas priešais merijos langus

„Atsiranda pasiūlymai, kuriuos bandoma prastumti, kad tai būtų daroma mūsų, tai yra miesto lėšomis. Tam bus leidžiami milijonai, kalbu apie požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Mes esame prieš tai. Bet esame už tai, kad ši aikštė būtų pritaikyta visuomenės reikmėms, kur galėtų rinktis miestiečiai, ne kažkokioms „crazy meno“ instaliacijoms. Be to, visame pasaulyje einama link to, kad miestuose būtų mažinami automobilių srautai, o pas mus daroma atvirkščiai“, – tvirtino vienas akcijos dalyvių Dainius Petkus.

„Mums architektai turi pateikti sprendimą dėl tos aikštės. Kaip aš balsuosiu? Aš ką tik iš užsienio grįžau, nieko nežinau“, – sakė, portalo kl.lt kalbintas tarybos narys, „valstietis“ Arūnas Andziulis.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Jo kolegė Ligita Girskienė tikino, kad sprendimo dėl Atgimimo aiškštės ji nepalaikys, nes „klausimas nėra iki galo išdiskutuotas“.

„Esu už tai, kad Klaipėdos centras būtų sutvarkytas, palaikau požeminės aikštelės idėją“, – kalbėjo į posėdį skubanti tarybos narė, liberalė Alina Velykienė.

Esu už tai, kad Klaipėdos centras būtų sutvarkytas, palaikau požeminės aikštelės idėją.

„Šiandien balsuosiu už tai, kad būtų sutvarkyta Atgimimo aikštė, su požemine automobilių stovėjimo aikštele, kuri bus skirta Muzikiniam teatrui ir visiems klaipėdiečiams. Kiekvienas turi savo požiūrį, o mes palaikome šią idėją“, – tvirtino A.Velykienės partijos kolega Saulius Budinas.

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, paklaustas, už ką balsuos, kalbant apie Atgimimo aikštės perspektyvas, teigė: „Balsuosiu už Klaipėdos ateitį, už sprendimus, kurie orientuoti į ateitį, o ne sprendimus, kurie nėra perspektyviausias kelias. Suprantu, kad tai nelengvas sprendimas, bet mes turime žiūrėti toliau, nei apima šiandieninis regos laukas“.