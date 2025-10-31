Prasidės Danės gatvės rekonstrukcija: darbus žada įgyvendinti per 18 mėnesių

Darbams – 4,75 mln. eurų
Danės gatvė bus rekonstruota nuo Laivų skersgatvio iki Artojo gatvės, o Artojo gatvės ruožas bus tvarkomas nuo Danės iki Liepų gatvės.
Kartu bus sutvarkyta Danės ir Liepų gatvių sankryža.
Numatyta įrengti naują pėsčiųjų ir dviračių taką nuo Danės iki Liepų gatvės.
Projekto vertė siekia 4,75 mln. eurų.
Darbus ketinama įgyvendinti per 18 mėnesių.
„Danės gatvės rekonstrukcija ir naujos jungties iki Artojo gatvės atsiradimas – strateginis miesto žingsnis. Matant didžiulę nekilnojamojo turto plėtrą, planus vystytis palei Dangės upę, privalome jau dabar užtikrinti sklandų susisiekimą. Tai projektas, kuris taps atsvara Liepų gatvei ir šio projekto neįgyvendinimas kelerių metų perspektyvoje miestą paskandintų kamšatyse“, – tikino Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Pagerins susisiekimą
Šiuo metu Danės ir Artojo gatvių būklė vertinama kaip prasta – važiuojamosios dalies plotis nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų, o kelio danga yra nusidėvėjusi.
Taip pat trūksta pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros, o eismo organizavimas – itin sudėtingas.
Liepų, Artojo ir Mokyklos gatvių sankryžose dažnai formuojasi spūstys, kyla avarinės situacijos, nes viena šalia kitos yra šviesoforais reguliuojama ir nereguliuojama sankryžos su dideliu eismo intensyvumu.
Planuojama rekonstrukcija iš esmės pakeis šią situaciją – Danės gatvė bus ne tik sutvarkyta, bet ir pratęsta iki Artojo gatvės, taip sudarant patogesnę jungtį tarp Liepų ir Danės gatvių ir mažinant eismo apkrovą vienoje pagrindinių Klaipėdos arterijų.
Atnaujintas Liepų, Artojo ir Mokyklos gatvių sankryžos mazgas pagerins pralaidumą ir eismo saugumą tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems.
„Numatyta įrengti apšviestas iškilias perėjas ir modernius šviesoforų sprendimus“, – sakė statybų bendrovės „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.
Pasodins medžių
Rekonstruojamos Danės gatvės ilgis – 850 m, o Artojo gatvės – 195 m. Ateityje jomis galėtų važiuoti viešasis transportas – numatytos keturios stotelės, 6,5 m pločio važiuojamoji dalis su 3,25 m eismo juostomis.
Tarp Danės ir Liepų gatvių suplanuotas jungiamasis kelias su 10 vietų automobilių stovėjimui, o 2,5 m pločio dviračių take bus raudono asfalto danga. Pėsčiųjų takai numatyti abiejose gatvės pusėse.
Projektas apima naują LED gatvių apšvietimą, modernų šviesoforų valdymą, taip pat šilumos tinklų rekonstrukciją – antžeminiai vamzdynai bus perkelti po žeme.
Darbų metu bus pašalinami tik tie medžiai ir krūmai, kurie trukdo gatvės rekonstrukcijos darbams ar gali kelti pavojų eismo saugumui, vietoj jų bus pasodintos 95 liepos ir per 600 krūmų.
