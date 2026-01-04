 Plungės rajono savivaldybė laikinai stabdo mokyklų darbą

2026-01-04 14:35
BNS inf.

Dėl sudėtingų oro sąlygų pirmadienį ir antradienį Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose stabdomas ugdymo procesas mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Plungės rajono savivaldybė laikinai stabdo mokyklų darbą / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

„Nurodau, jog 2026 metų sausio 5–6 dienomis stabdomas ugdymo procesas mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo programas“, – rašoma Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus Klišonio sekmadienį pasirašytame potvarkyje.

Pasak savivaldybės, ugdymas įprastai bus vykdomas tik ikimokyklinukams.

Taip pat dokumentu švietimo įstaigų vadovai įpareigoti nurodytomis dienomis užtikrinti mokinių priežiūrą mokyklose, jei dėl tam tikrų aplinkybių nėra galimybių mokinių prižiūrėti namuose.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šeštadienio dieną daug kur protarpiais krito krituliai, vakariniuose rajonuose kai kur jie buvo gausūs, vyravo sniegas ir šlapdriba.

Anot sinoptikų, storiausia sniego danga susidariusi šiaurės vakarinėje šalies dalyje, apie Vėžaičius ir Kretingos apylinkes.

„Preliminariai vertinant, šiame regione susiformavo storiausia sniego danga per pastaruosius 15 metų“, – teigia tarnyba.

