Piktinosi dėl paukščių lesintojos: teršiama aplinka, gyventojų langai

„Paukščių maitintoja vasaros metu ant I. Simonaitytės kalno. Veiksmas vyksta beveik kasdien 18.45–19.30 val. Teršiama aplinka, gyventojų langai“, – skundėsi paukščių lesintojos nuotrauka viešai pasidalijusi moteris.
Dalis klaipėdiečių teigė, kad moteris neva nedaro nieko blogo, nes lesina paukščius ne po gyventojų balkonais, o atokiau, pievoje. Anot jų, niekur neparašyta, kad lesinti paukščius apskritai yra draudžiama.
Tačiau ornitologų teigimu, lesinti paukščius draudžiama ir tam yra kelios priežastys – ne tik dėl tokiu būdu teršiamos miesto aplinkos, bet ir dėl to, kad gamtoje paukščiai, kaip ir kiti, ne namuose auginami gyvūnai, maistą susimedžioja patys.
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vyriausiojo specialisto Lino Lapinsko teigimu, savivaldybės administracija pranešimų apie paukščių lesintojus sulaukia iš įvairių miesto vietų.
Jis taip pat priminė, kad Gyvūnų laikymo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos gyvenamojoje vietovėje tvarkos aprašas numato, kad draudžiama maitinti bepriežiūrius, bešeimininkius ir laukinius gyvūnus viešosiose ar bendrojo naudojimo vietose, taip pat patalpose bei daugiabučių gyvenamųjų namų balkonuose.
Taip pat laukinius paukščius, išskyrus balandžius, galima lesinti tik žiemą, tinkamu lesalu, jei tam tikslui įrengiamos ir prižiūrimos lesyklėlės bei nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai.
Nustačius šio tvarkos aprašo pažeidimą, asmenims gali būti taikomos Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnyje numatytos nuobaudos.
Už Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo bei kitų gyvūnų gerovę, apsaugą, jų ženklinimą ir registravimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą gresia bauda nuo 30 iki 120 eurų, o nusižengus pakartotinai – nuo 120 iki 230 eurų.
Tad pastebėjus žmones, lesinančius paukščius, specialistai nurodo kreiptis į Klaipėdos savivaldybės atstovus, o ne į socialinių tinklų grupes.
Praėjusiais metais buvo nubausta klaipėdietė, kuri Rūtų gatvėje, po daugiabučio namo langais, barstė maisto likučius kirams, balandžiams ir kitiems paukščiams. Kadangi ji nereagavo į kaimynų pastabas, jos veiksmus nutraukė Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus specialistai.
