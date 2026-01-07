Noriu padėkoti „Palangos komunalinio ūkio“ darbuotojams ir jų vadovams. Jie dieną ir naktį pluša tam, kad mūsų miestas būtų išvalytas nuo sniego ir nesutriktų įprastas kasdienis gyvenimo ritmas. Jų darbas sunkus, reikalaujantis kantrybės ir didžiulio atsidavimo, o tenkantis krūvis – išties didžiulis.
Kasdien komunalininkams tenka valyti kelius ir šaligatvius, kurių bendras ilgis prilygsta atstumui nuo Palangos iki Vilniaus ir dar šiek tiek. Jie prižiūri daugiau kaip 150 kilometrų asfaltuotų kelių, per 50 kilometrų žvyrkelių, daugiau nei 200 kilometrų šaligatvių, taip pat miesto aikštes, daugiabučių kiemus ir viešąsias erdves.
Didžioji dalis sniego išvežama naktimis, siekiant kuo mažiau trikdyti eismą ir gyventojų kasdienybę.
Mieste dirba šešios didžiosios sniego valymo technikos priemonės, aštuonios mažosios, dar šešios traktorinės technikos vienetai pasitelkti iš privačių įmonių. Be to, kasdien rankiniu būdu sniegą valo daugiau kaip 50 „Palangos komunalinio ūkio“ darbuotojų.
Per kelias dienas iš Palangos jau išvežta daugiau kaip tūkstantis kubinių metrų sniego, o miesto gatvėse išbarstyta apie 400 tonų druskos. Didžioji dalis sniego išvežama naktimis, siekiant kuo mažiau trikdyti eismą ir gyventojų kasdienybę.
Didžiausias iššūkis komunalininkams – daugiabučių namų kiemai ir aikštelės, kuriose dienomis paliekami automobiliai. Dėl to sniego valymo technika negali tinkamai atlikti savo darbo, vairuotojams tenka laviruoti tarp transporto priemonių ir nuolat baimintis netyčia apgadinti gyventojų turtą. Dažnai į tas pačias vietas tenka sugrįžti ne po vieną kartą, tikintis, kad automobiliai jau bus patraukti.
Nors buvo raginama daugiabučių namų gyventojams tarpusavyje susitarti ir vienu metu atlaisvinti kiemus, kad sniego valymo technika galėtų efektyviai dirbti, kol kas taip pavyko padaryti tik penkiuose kiemuose. Nuoširdžiai kviečiu bendruomenes būti aktyvesnes – jei susitarsite dėl laiko, paskambinkite „Palangos komunaliniam ūkiui“ telefonu +370 640 75 705 ir suderinkite, kada galėtų atvykti technika.
Ir „Palangos komunalinis ūkis“, ir aš asmeniškai nuoširdžiai dėkojame visiems gyventojams už kantrybę, supratingumą ir geranoriškumą. Taip pat džiaugiuosi tais palangiškiais, kuriems artimesnis ne kritikuojančio stebėtojo ar sofos komentatoriaus, o aktyvaus, bendruomeniško žmogaus vaidmuo. Žmonėmis, kurie myli savo miestą ir patys imasi iniciatyvos padėti kaimynams bei visai Palangai. Ačiū jums!
Nes sniegas – tai ne nelaimė. Tai žiema, kurios seniai buvome pasiilgę. Tad būkime supratingi, susitelkime ir nepamirškime pasidžiaugti tuo, ką mums dovanoja žiema.
