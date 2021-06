Palanga tampa ne tik gintarų sostine – atidarytas naujas deimantų ir juvelyrikos salonas

„Deimantas – aristokratiškas akmuo, tinkantis kiekvienai moteriai kiekvienoje gyvenimo situacijoje“, – tokia filosofija besivadovaujanti kompanija „The Factory Diamonds and Jewellery by Ribas“ atveria naują saloną Palangoje. Tai jau trečiasis tarptautinės deimantų specialistų ir pardavėjų kompanijos įkūrėjos, žinomos gemologės Danos Ribos juvelyrikos ir deimantų salonas Lietuvoje.

Kurorto centre – naujas salonas

Sertifikuota deimantų vertintoja, vienintelė Baltijos šalyse Izraelio deimantų biržos narė D.Ribas pirmąją įmonę įkūrė Vilniuje. Po penkerių veiklos metų įmonė sparčiai plečiasi: prieš mėnesį duris atvėrė didžiausias deimantų salonas Baltijos šalyse, įsikūręs Kauno akropolyje.

Nerealių aukštumų gemologijos – deimantų ekspertų – pasaulyje pasiekusi D.Ribas tikina, kad pagaliau atėjo laikas deimantais ir juvelyrikos dirbiniais pradžiuginti pajūrio ir Vakarų Lietuvos gyventojus.

Deimantų ir juvelyrikos salonas įsikūrė pačiame kurorto centre, šalia pagrindinės gatvės – Vytauto g. 98. Pagrindine Palangos promenada sugalvoję pasivaikščioti poilsiautojai ir kurorto svečiai gali užsukti pasigėrėti užburiančiu deimantų spindesiu, apžiūrėti bei pasimatuoti išsirinktą juvelyrikos dirbinį.

Dana Ribas / Tomo Vyšniausko nuotr.

Panašų asortimentą stengiamasi išlaikyti visose trijose parduotuvėse, tad pajūrio gyventojams nebereikės važiuoti kelis šimtus kilometrų, panorus įsigyti kokybišką deimantą ar papuošalą. Daugiau nei prieš 20 metų iš Lietuvos persikėlusi gyventi į Izraelį D.Ribas, kurdama juvelyrinių gaminių kolekcijas ir jas atrinkdama savo parduotuvėms, vadovaujasi lietuvaičių pamėgtu skoniu.

Griauna stereotipus apie deimantus

Kompanijos įkūrėja stengiasi sugriauti stereotipą, kad deimantai tinka tik ypatingomis bei iškilmingomis progomis.

„Mūsų juvelyrika – amžinai madinga ir tinkanti moteriai, kuri niekuomet nestovi vietoje ir nori spindėti kiekvieną akimirką“, – įsitikinusi D.Ribas, siūlanti rinktis papuošalus su deimantais kiekvieną dieną ir nebijoti jų derinti prie kasdienės aprangos.

Naujasis salonas griauna ir dar vieną mitą – be keliolikos tūkstančių eurų neverta eiti į deimantų ir juvelyrikos saloną. „The Factory Diamonds and Jewellery by Ribas“ papuošalų kainos prasideda nuo... 55 eurų.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Daugelis moterų jau pamėgo apyrankes – raudonas juosteles su deimančiuku, kainuojančias 55 eurų. Auskarus galima įsigyti už 200 – 400 eurų, žiedų kainos prasideda nuo 200 eurų. Tokiomis kainomis pateisinama įmonės parduotuvių filosofija – kiekviena Lietuvos moteris gali pasipuošti deimantu.

Įmonė bendradarbiauja su pasaulyje puikiai žinomu aukštosios juvelyrikos prekės ženklu „Messika“, tad nuo šiol ir pajūrio gyventojai galės mėgautis aukštosios mados nuostabiais gaminiais.

Visiems juvelyrikos dirbiniams taikoma 5 metų garantija – tokios paslaugos daugiau niekas nesiūlo šiame versle Lietuvoje. Tai rodo įmonės atsakingą požiūrį į pirkėją, siūlomus gaminius ir, žinoma, deimantus.

Dėl narystės – neribotos galimybės

Pirkėjai taip pat gali įsigyti laisvuosius deimantus, kurie nėra inkrustuoti į papuošalus. Jie puikiai tinka ir investicijai. „The Factory Diamonds and Jewellery by Ribas“, vieninteliai Baltijos šalyse, priklauso Izraelio deimantų biržai.

Narystė užtikrina patikimumą, taip pat geriausią kainos ir kokybės santykį. Deimantų biržos nariai turi ypatingą galimybę išpildyti užsakovo pageidavimus ir gauti bet kokio dydžio, bet kokios spalvos, bet kokio briaunavimo deimantą už bet kokią kainą.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Deimantų ir juvelyrikos salone dažnai lankosi vyrai, kurie nori nustebinti savo mylimąsias. Ne tik jiems išrinkti tinkamą papuošalą ar sužadėtuvių žiedą padės surinkta profesionali deimantų ekspertų – konsultantų komanda. Ji rūpinasi, kad kiekvienas klientas jaustųsi patogiai ir nepatirtų nereikalingo streso, o trokštamą papuošalą galėtų išsirinkti neskubėdamas, jaukiai įsitaisęs atsigerti kavos ar šampano, pasiklausyti faktų, patarimų apie deimantus ar tiesiog pabūti tarp šių žaižaruojančių, magiškai traukiančių brangakmenių.

Šiuose namuose laukiamas kiekvienas bent akimirką pagalvojęs apie deimantą – tokia koncepcija vadovaujasi įmonė „The Factory Diamonds and Jewellery by Ribas“, kviesdama užsukti į savo salonus.