Netikėta gija – Klaipėda: koks ryšys tarp miesto su Pietų Afrika ir Indija?

Šiaurės rytų Europos provincija – Klaipėda – XX a. pradžioje per žymius klaipėdiečius buvo susijusi su to meto Pietų Afrika ir net Indija. Šį ryšį atrado artimo Mohando Gandhi bendražygio rusniškio Hermanno Kallenbacho gyvenimą tyrinėjantis Izraelio mokslininkas Shimonas Levas, kuriam prieš kelias dienas Rusnėje per iškilmingą ceremoniją buvo įteiktas apdovanojimas „Už nuopelnus Indijos ir Lietuvos draugystei“.