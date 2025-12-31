 Namo savininkai patys ėmėsi veiksmų dėl memorialinės lentos Antanui Venclovai

Namo savininkai patys ėmėsi veiksmų dėl memorialinės lentos Antanui Venclovai

2025-12-31 14:30
Asta Dykovienė

Dar prieš pustrečių metų, įsigaliojus desovietizacijos įstatymui, Klaipėdoje iš viešųjų erdvių turėjo būti pašalinti paskutiniai okupacinės atminties simboliai bei ženklai, tarp jų – ir memorialinė lenta sovietiniam veikėjui Antanui Venclovai. Savivaldybės politikams taip ir neapsisprendus, kaip tai padaryti, namo savininkai patys priėmė sprendimą.

Sprendimas: Vilties g. 4 namo, ant kurio sienos kabojo sovietų rašytojui A. Venclovai skirta memorialinė lenta, bendrasavininkiai savaip išsprendė desovietizacijos įstatymo klausimą.
Sprendimas: Vilties g. 4 namo, ant kurio sienos kabojo sovietų rašytojui A. Venclovai skirta memorialinė lenta, bendrasavininkiai savaip išsprendė desovietizacijos įstatymo klausimą. / A. Dykovienės, Vytauto Liaudanskio nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Atsirado „Vilties 4“

Vilties gatvėje ant 4-ojo namo kampo, praėjus 35 metams po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, dar neseniai kabojo atminimo lenta su bareljefu.

Lentoje buvo užrašyta: „Šiame name 1936–1939 metais gyveno Lietuvos TSR liaudies rašytojas A. Venclova“.

A. Venclova su šeima (tuomet jau buvo gimęs jo sūnus Tomas, šiandien žinomas rašytojas, eseistas, vertėjas ir poetas) iš Klaipėdos išvyko čia įžengus naciams 1939-ųjų kovą.

Memorialinės lentos apačioje tas pats užrašas sovietmečiu buvo ir rusų kalba, tačiau pastarasis nutrintas.

Visai neseniai neliko ir lietuviškojo varianto, vietoj jo atsirado marmuro lenta su užrašu „Vilties 4“.

LSSR himno autorius

A. Venclova buvo artimas formaliam sovietinės Lietuvos vadovui Antanui Sniečkui, taip pat buvo vienas delegacijos narių, vykusių į Maskvą siekiant prijungti Lietuvą prie SSRS.

Anot istoriko Dainiaus Elerto, pagrindinis A. Venclovos literatūrinis laimėjimas yra LSSR himno tekstas.

D. Elerto teigimu, mažų mažiausiai prie memorialinės lentos Vilties gatvėje ant 4-ojo namo kampo turėjo atsirasti paaiškinimas, kas iš tiesų buvo A. Venclova, tačiau namo savininkai išsprendė savaip.

Dabar beliko tik bareljefas, prie kurio nėra jokio paaiškinimo, tik užrašas „Vilties 4“.

Jo nuėmimas esą techniškai buvo sudėtingas, nors iš pradžių buvo planuota ir lentą, ir bareljefą (autorius skulptorius Lionginas Garla) demontuoti ir atiduoti saugoti į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų.

Laukia byla teisme

2023 m. gegužės 1-ąją įsigaliojus vadinamajam desovietizacijos įstatymui, tapo draudžiama bet kokia forma įamžinti ar atvaizduoti asmenis, simbolius bei informaciją, propaguojančią totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas.

Įstatymas sudarė teisinį pagrindą pašalinti iš viešųjų erdvių Lietuvoje totalitarizmo ir autoritarizmo simbolius – paminklus, kitus memorialinius objektus, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimus.

Taip pat uždrausta įamžinti asmenis, kurie veikė ar veikia okupacinėse politinėse, karinėse, represinėse struktūrose arba okupacinės valdžios centrinėse struktūrose, aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, turėjusius įtakos okupacinėms politinėms, karinėms, represinėms struktūroms.

Klaipėdoje tebėra nepakeisti su sovietų valdžia kolaboravusių veikėjų – Liudo Giros ir Salomėjos Nėries – vardais pavadintų gatvių pavadinimai.

Dėl įstatymo nevykdymo vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskritims Daiva Kerekeš kreipėsi į teismą.

Administraciniame teisme iki šiol nenustatyta bylos nagrinėjimo data, o Seime bręsta mintys koreguoti vadinamąjį desovietizacijos įstatymą, kad vietos politikai galėtų spręsti, kokiais vardais verta vadinti miestų gatves.

Šiame straipsnyje:
Desovietizacijos įstatymas
okupacinės atminties simbolių pašalinimas
Antanas Venclova
Vilties 4

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų