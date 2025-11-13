 Muziejuje – svarbiausi darbai: prireiks ir dizainerio

2025-11-13 14:15
Daiva Janauskaitė

Būsimojo senoviškų motociklų ir automobilių muziejaus Klaipėdoje savininkas ir kūrėjas Albinas Monstavičius patvirtino – vietoje buvusio kino teatro „Vaidila“ pastatas jau pastatytas, liko tik keli nedideli darbai.

Vaizdas: vietoje sovietmečiu statyto kino teatro per trumpą laiką išaugo modernus statinys. Albinas Monstavičius

Prireiks ir dizainerio

Virš didžiulių langų dar atsiras tinklas, saugantis nuo saulės, kartu puošiantis pastato fasadą.

„Viskas juda pagal planą. Neketiname forsuoti įvykių, bet ir tyčia nieko nestabdysime. Juk pelno neketiname siekti. Visi norime kuo greičiau, bet juk paprastai išlenda kokių papildomų dalykų. Mūsų atveju, viskas gerai. Dabar turėsime imtis įrengimo darbų“, – pasakojo muziejaus steigėjas.

Kai kurie svarbiausi dalykai jau įrengti – veikia liftas, yra pandusas automobiliams ir motociklams užvežti.

Po to, kai bus atlikti svarbiausi vidaus įrangos darbai, lauks rimtas darbas – ekspozicijos apipavidalinimas. Tada teks kreiptis į dizainerius.

Kol kas A. Monstavičius apie muziejaus atidarymą kalba atsargiai. Įkurtuves jis planuoja kitų metų gale.

Albinas Monstavičius
Albinas Monstavičius / J. Žurausko nuotr.

Konkuruoti neketina

„Pastatyti pastatą gal lengviausias darbas. Ketverius metus tvarkėme dokumentus, o pastatėme per metus. Teks pasukti galvą, kaip kiekvieną eksponatą gražiai pastatyti, apšviesti, pateikti lankytojams. Tai bus nelengvas darbas. Dabar jau atrodo, kad pavyks sutalpinti ne visus norėtus parodyti eksponatus, vietos atrodo ne tiek jau ir daug. Aišku, motociklų bus kur kas daugiau nei automobilių“, – pasakojo senosios technikos mylėtojas.

Senųjų automobilių ir motociklų A. Monstavičius turi daug, bet ne visus juos ketina eksponuoti Klaipėdoje, dalis jų liks jau veikiančiame jo muziejuje Telšių rajone, „Auksinio elnio“ kaimo turizmo sodyboje.

Kalbėdamas apie jau veikiantį senajame Klaipėdos dujų fabrike senųjų automobilių muziejų, A. Monstavičius teigė, kad neketina nei konkuruoti, nei lygintis su juo.

Kiekvienas muziejus turi savo ypatumus ir šarmą.

Girdamas jau veikiantį muziejų už išmoningą automobilių eksponavimą, jis tikino, kad tiek su Klaipėdos, tiek su Vilniaus ir Sodeliškių muziejų savininkais yra bendraminčiai ir bičiuliai.

Kino salės nebus

A. Monstavičius svajoja apie edukacijas besidomintiems vaikams. Galbūt ten bus galima pamokyti ir išardyti, ir surinkti variklį.

Galbūt baigiant įrengti muziejų atsiras ir daugiau panašių sumanymų, kad būtų galima jaunuosius lankytojus supažindinti su varikliais ir jų pritaikymu susisiekimo priemonėse.

Būsimo muziejaus savininkas planavo naujajame pastate įrengti ir nedidelę kino salę, kurioje ketino rodyti filmus apie automobilizmo istoriją.

„Supykau ant politikų, todėl kino salės nebebus. Dar praėjusioje miesto valdžios kadencijoje paprašėme sumažinti infrastruktūros mokestį. Politikai miesto tarybos narių paprašė mūsų prašymo netenkinti. Nei priešinomės, nei pykome, sumokėjome, kiek reikia. Bet miestui nereikia vietos, kur būtų kalbama apie istoriją, jiems reikia kelių eurų čia ir dabar. Todėl pakeitėme projektą, bet problemų iš to nedarome“, – atviravo A. Monstavičius.

