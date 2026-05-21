Liberalų sąjūdis pateikė savo kandidatą į Klaipėdos merus

Vienu pagrindinių prioritetų Klaipėdos liberalai įvardija jaunų žmonių ir verslų išlaikymą, pritraukimą į miestą, taip jame leidžiant augti talentui, ateities lyderiams.
„Jei norime, kad žmonės neišvažiuotų, o sugrįžtų, turime kurti miestą, kuriame gera gyventi ne kada nors ateityje, o dabar. Miestui reikia mero, kuris nebijo būti tarp žmonių, klausti jų ir tartis“, – pranešime cituojamas A. Trušas.
Liberalų sąjūdžio Klaipėdos skyriaus teigimu, jis miestiečiams sudaro galimybę rinktis ne „pavargusį politikos veteraną“ ar „dar vieną miesto administratorių“.
„(Tai sudaro galimybę rinktis – BNS) naują, veržlų, energingą žmogų, kuris miestą mato ne tik per kabinetų langus, bet ir gatvėse, versle, bendruomenėse, mokyklose, šeimose ir ateities idėjose“, – nurodoma pranešime.
Klaipėdoje gimęs 42-ejų A. Trušas Lietuvos jūreivystės kolegijoje yra įgijęs transporto inžinerijos bakalaurą, Klaipėdos universitete – verslo vadybos magistrą.
2013 metais jis įkūrė jūrininkus įdarbinančią bendrovę „OJ Crew“, kuriai iki šiol vadovauja.
Šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybei vadovauja su komitetu „Ištikimi Klaipėdai“ išrinktas buvęs Klaipėdos uosto vadovas Arvydas Vaitkus. Antrajame ture surinkęs per 61 proc. balsų, jis įveikė konservatorių Audrių Petrošių.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų vasarį arba kovą.
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