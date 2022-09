Laukiama architektų idėjų, kaip sutvarkyti Klaipėdos Šiaurės rago skverą

Konkursą šią savaitę paskelbė „Memelio miestas“ kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija.

Projektas apima teritoriją nuo Klaipėdos Pilies tilto iki Šiaurės rago pabaigos, Kuršių marių, kur veikia Senoji perkėla.

Kaip skelbiama konkurso internetinėje svetainėje, Šiaurės rago skveras – viešoji erdvė Klaipėdos mieste, dešiniajame Danės upės krante. Dėl unikalios lokacijos ir kultūrinių sluoksnių skveras turėtų tapti reprezentacine viešąja erdve, formuojančia miesto jungtis su Danės upe ir Kuršių mariomis. Tuo pačiu atitinkanti šiandienines architektūrines tendencijas bei atliepianti skirtingus miesto gyventojų ir svečių poreikius.

„Tai architektūrinės idėjos paieška, kaip ir kas galėtų būti šioje teritorijoje – kokie želdynai, dviračių takai, patekimas į perkėlą, kur skvere galima prisėsti, kur pailsėti, kur galėtų būti tualetai, ledų kioskai, galbūt ir vaikų žaidimų aikštelė, ir daug kitų klausimų“, – BNS sakė nekilnojamojo turto projektą „Memelio miestas“ kuruojančios bendrovės „Stemma management“ vadovas Nerijus Tilindis.

Anot jo, bendrovė, šalia Šiaurės rago plėtojanti projektą, buvo įpareigota organizuoti greta esančios teritorijos konkursą. Jis apima ir Danės krantines.

Prieš skelbiant konkursą, anot N. Tilindžio, nusamdyta bendrovė įvertino pokyčių skvere poreikius. Buvo apklausti žvejai, laivų savininkai, aplinkinės įmonės.

Atkarpoje tarp Kuršių marių ir Pilies tilto Danės upė aktyviausiai naudojama laivybai. Šioje atkarpoje, kitame krante yra įplaukimas į Pilies uostą. Švenčių metu krantinėse iki Pilies tilto švartuojami buriniai laivai, tampantys uostamiesčio silueto akcentu, skelbia konkurso organizatoriai.

„Mums vystant tam tikrą infrastruktūrą – vanduo, nuotekos, elektra – savivaldybė matė galimybę tuo pačiu procesu prijungti ir atnaujinti krantines, pakrovimo stoteles, vandens automatus. Tiesiog viskas keistųsi. Laisvė duota fantazijai, o vėliau savivaldybė spręs, kada projektas būtų įgyvendintas, bus vertinamas tiek piniginis aspektas, tiek meninis“, – sakė N. Tilindis.

Anot jo, pokyčių numatyta ir daugiau – tiek senasis, tiek naujasis miesto bendrasis planas numato, jog Šiaurės rage nebeliktų automobilių eismo. Panaikinus šią Danės gatvės atkarpą, čia driektųsi pėsčiųjų promenada, tad būtina išspręsti ir apšvietimo bei kitus klausimus.

„Į šviestuvus pažiūrėkite – seni, nebeatitinkantys energijos koncepcijos tiek vizualiai, tiek ir ekonomine prasme“, – kalbėjo įmonės vadovas.

N. Tilindžio teigimu, architektai turėtų įvertinti ir čia esančių medžių klausimą. Prieš kelerius metus savivaldybė buvo parengusi rekonstrukcijos projektą, kuriame buvo numatyta kai kuriuos medžius, suardžiusius asfaltą, dviračių takus, iškirsti. Be to, įvertinta ir šių tuopų, kurios per vėtrą ne kartą yra lūžusios, būklė.

Konkurso organizatoriai pabrėžia, jog Šiaurės rago skveras turi stiprų istorinį pagrindą. Teritorija yra Senamiesčio ir Naujamiesčio sandūroje, o iš skvero atsiveria vaizdai į miesto pradžią – išlikusius Klaipėdos pilies fortifikacinius įtvirtinimus. Šiaurės rago skveras yra ir pėsčiųjų bei dviratininkų kelionės į Kuršių neriją pradžia.



Architektų pateiktus projektus vertins komisija, sudaryta iš architektų-ekspertų bei Klaipėdos miesto savivaldybės atstovų. Darbų vertinimo procese taip pat dalyvaus recenzentai, ekspertai. Konkurso prizinis fondas – 20 tūkst. eurų, iš kurių pirmos vietos nugalėtojui atiteks 9 tūkst. eurų.

Projektų laukiama iki lapkričio pradžios Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijoje.