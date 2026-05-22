Laiptai praeiviams virto spąstais

Toje pačioje gatvėje, netoli Klaipėdos universiteto miestelio esantys laiptai neseniai suremontuoti, tačiau gretimai esantieji, anot gyventojų, netvarkyti ir balansuoja ties griūties riba – jų būklė itin prasta.
Klaipėdietis Domantas teigė, kad šiais laiptais tenka naudotis kone kasdien, o situacija tik blogėja.
„Mėgstu sportuoti, visada bėgioju čia, tad tenka bėgti ir šiais laiptais. Kiekvieną kartą tai užkliūnu, tai koja pakrypsta, nes patys laiptai nestabilūs, nesutvarkyti. Teko ir nukristi nuo jų. Dar iki dabar randas likęs ant kojos. Nesuprantu, kodėl niekas jų nesutvarko“, – stebėjosi klaipėdietis.
Lipti laiptais pavojingiau lietingu oru arba vakare, kai jie prasčiau matomi.
Kai kurios plytelės juda vos ant jų užlipus, todėl žmonės priversti eiti lėčiau ir atsargiau.
Klaipėdiečiai mano, kad tokiose judriose miesto vietose turėtų būti atliekamas ne tik smulkus laiptų remontas, jie turėtų būti iš esmės sutvarkyti.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, nusiskundimų apie laiptų būklę gaunama retai.
„Nusiskundimų dėl šių laiptų tvarkymo gauname nedaug, greičiau patys specialistai pamato problemą ir rangovui teikia užsakymą patvarkyti“, – akcentavo I. Kubilienė
Anot Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos, pastarąjį kartą laiptai ties Herkaus Manto viaduku buvo tvarkyti balandžio pabaigoje ir jie tvarkomi keletą kartų per metus.
Vis dėlto dabartinė laiptų būklė byloja, kad problema neišspęsta.
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