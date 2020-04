KU prisideda prie kovos su pandemija: ne tik tikrina respiratorius

Jau patikrinti iš Kinijos pargabenti respiratoriai ir sukurti apsauginiai skydai.

Atliko eksperto rolę

Įmonės „Terekas“ ir KU mokslininkų sukurti skydeliai, lanksčiai apgaubiantys veidą, pagaminti iš skaidrinto PET plastiko, kuris paprastai naudojamas brangesniems kosmetikos buteliukams gaminti. „Tai, kad sugebėjome sukurti gaminį per 2 savaites, skamba neįtikėtinai. KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas šiame projekte atliko eksperto rolę. Ypač naudinga tai, kad jis turi tiesioginės darbo su skydais operacinėje patirties, be to aktyviai dalyvauja sveikatos priežiūros srityje“, – teigia minėtos bendrovės vykdomasis direktorius Gintautas Maksvytis. Jis pasakojo, kad A. Razbadauskas padėjo suformuoti techninę užduotį konstruktoriams, dalyvavo produkto vystyme, brėžinių svarstymuose, prototipų bandymuose bei padėjo suorganizuoti grįžtamąjį ryšį: testavimą ligoninėse. „Labiausiai buvo vertingos rektoriaus įžvalgos apie skydo ilgį, svorį, atstumą iki veido bei skydo funkcionalumą“, – pabrėžia G. Maskvytis ir džiaugiasi, kad dėl bendradarbiavimo su universitetu pavyko sukurti, vartotojų teigimu, patogiausią, ekologiškiausią ir geriausiai atrodantį veido skydą industrijoje.

Žaibiškai patikrino saugumą

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad dalis kiniškų KN95 standarto respiratorių gali būti nesaugūs, juos įsigijusi Klaipėdos LEZ kreipėsi į universitetą dėl galimo priemonių patikrinimo. „Norėjome įsitikinti, kad kiniškų KN95 respiratoriai tikrai saugūs, tad kreipėmės į KU dėl priemonių tinkamumo COVID-19 karantino metu. KU tą pačią dieną sureagavo į tūkstančiams mūsų kolegų svarbią situaciją ir laboratorinėmis sąlygomis ištyrė respiratorius. Išvada – jie tinkami ir sulaikantys 92-100 proc. smulkiųjų dalelių. Tačiau šioje istorijoje mums svarbi ne tik ši išvada, bet ir tai, kokia vieninga, palaikanti, atvira, bendradarbiaujanti ir stipri yra universiteto akademinė bendruomenė!“, – sako Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės vadovas Eimantas Kiudulas. Jis reiškė padėką KU prorektoriui prof. Dariui Dauniui, prof. Arvydui Martinkėnui, dr. Žydrūnui Lukošiui ir dr. Mindaugui Kurmiui bei visai KU Medicinos technologijų katedros bei JTGMF Informatikos ir statistikos katedros komandai už neabejingumą, ryžtą ir patirtį.

Testavimui atlikti KU mokslininkai sukonstravo tyrimo stendą, siekdami išlaikyti reikalavimus, kuo artimesnius standartui LST EN 149:2002+A1:2009 „Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojamosios puskaukės apsaugai nuo dalelių“. Kiekybinis testas buvo atliktas panaudojant oro užterštumui smulkiomis dalelėmis matuoti skirtą „Airy Technology P311“ prietaisą.

Remiantis testavimo rezultatais, paaiškėjo, kad respiratoriai gali būti naudojami kaip apsisaugojimo priemonė tiek infekuotiems žmonėms, tiek turintiems kontaktą su infekuotais. Respiratoriai atitinka respiratoriaus FFP2 europinius standartus, taip pat tinkami naudoti ir lauke. Juos naudos Klaipėdos LEZ valdymo įmonių darbuotojai, taip pat didelė dalis bus skirta Klaipėdos ligoninėms.