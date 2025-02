Kretingos rajone – nauja rinkliava

Tiesa, savininkams, galintiems įrodyti, jog jų būstais iš tiesų nesinaudojama, šis mokestis negalios. Savivaldybė pažymi, kad tokiu atveju jiems užteks pateikti elektros tiekėjo išduotą pažymą apie per metus sunaudotos elektros energijos kiekį – jis per vieną metų ketvirtį neturi viršyti 35 kilovatvalandžių, per pusę metų – 70 kilovatvalandžių, o per metus – 140 kilovatvalandžių.

„Dalyje šalies savivaldybių mokestis už atliekų tvarkymą skaičiuojamas atsižvelgiant į gyvenamojo namo ar buto plotą, o Kretingos rajono savivaldybėje – nuo gyventojų skaičiaus namų valdoje. Todėl pastebime piktnaudžiavimo atvejų: kai kurie faktiškai Kretingos rajone gyvenantys žmonės savo gyvenamąją vietą deklaruoja kitoje savivaldybėje“, – pranešime cituojamas Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.

„Antai 2024 metų gruodį Kretingos rajone buvo apie 1,4 tūkst. gyvenamųjų namų ir 1,2 tūkst. butų, kuriuose niekas nebuvo deklaravęs gyvenamosios vietos, nors iš tiesų dalis jų nėra negyvenami. Dėl vengiančiųjų mokėti mokestį nukenčia kiti, sąžiningai jį mokantys, gyventojai – jiems išauga paslaugos kaina. Naująja tvarka siekiame to išvengti“, – pridūrė jis.

Mokestis už atliekų išvežimą ir tvarkymą Kretingos rajone susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalių, o galutinis mokestis už atliekų išvežimą ir tvarkymą priklauso nuo to, kiek bute, kotedže ar name yra registruotų gyventojų.