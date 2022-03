Klaipėdos uostas ir rytinė JAV pakrantė sujungta jūriniu maršrutu

Klaipėdos jūrų uostas nuo šiol tiesiogine jungtimi susietas ir su rytine JAV pakrante. Kroviniai konteineriuose iš Klaipėdos į Niujorką nukeliaus per 15 dienų.

„Praradimų kontekste sėkmingai atrandame naujas rinkas, Rytų šalių krovinius jau kompensuojame kitais – Vakarų šalių krovinių srautais. Uostas persiorientuoja ir tuo pačiu kuria naujus iššūkius jame veikiančioms krovos įmonėms, kurios turi būti pasiruošusios ne tik priimti naują krovinį, bet ir jį išlaikyti Klaipėdos uoste. Atsiveria naujų galimybių ir Lietuvos eksportuotojams ir importuotojams“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Jūrinė linija, į kurią įtrauktas ir Klaipėdos uostas, drieksis maršrutu Klaipėda–Gdynė–Geteborgas–Brėmerhavenas–Niujorkas–Filadelfija–Norfolkas–Klaipėda. Į Klaipėdos uostą pirmasis šia laivybos linija plaukiantis laivas įplaukė kovo 26 dieną.

Šiuo metu įmonė MSC Klaipėdos uostą jau yra įtraukusi į tris savo laivybos linijas.

Kovo viduryje sparčiausiai pasaulyje auganti konteinerių laivybos kompanija „Mediterranean Shipping Company“ (MSC) Klaipėdos uostą įtraukė į NWC TO ECUADOR jūrinį maršrutą, kuriuo Klaipėda tiesiogine jungtimi susieta su Dominikos Respublikos, Kosta Rikos, Peru, Kolumbijos ir kitų šalių uostais. Kroviniai konteineriuose iš Klaipėdos uosto taip pat tiesiogiai keliauja NWC TO IPAK (North-West Continent to India-Pakistan) jūriniu maršrutu, kuris Klaipėdą tiesiogine jungtimi sieja su Indijos, Pakistano, Saudo Arabijos, Džibučio, Jungtinės Karalystės, Italijos, Prancūzijos ir kitų šalių uostais.