2025-10-31 13:47
ELTOS inf.

Šių metų lapkritį Klaipėdos ir Gargždų gyventojai už šilumą mokės 6,59 cento už kilovatvalandę (su PVM). Tai maždaug 2 proc. daugiau nei spalį, kai šilumos kilovatvalandė kainavo 6,43 cento (su PVM), pranešė bendrovė „Klaipėdos energija“.

Klaipėdos gyventojams šiluma lapkritį pabrangs apie 2 proc. / Ž. Gedvilos/ ELTOS nuotr.

Vis tik, įmonės teigimu, palyginti su praėjusių metų lapkričiu, šiluma uostamiesčio gyventojams atpigo 1 proc.

„Šiemet lapkritį šiluma bus šiek tiek pigesnė nei pernai tuo pačiu metu. Prie to labiausiai prisidėjo 7,4 proc. mažesnė vidutinė šilumos kaina, superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Be to, pagrindinio bendrovės kuro – biokuro – kaina sumažėjo 4,6 proc., o rečiau naudojamų gamtinių dujų – 27 proc.“, – pranešime teigė „Klaipėdos energija“.

Bendrovė pažymi, kad visą praėjusį 2024–2025 metų šildymo sezoną bendrovės gaminamos ir tiekiamos centralizuotos šilumos energijos kaina išliko tarp trijų mažiausių penkiuose didžiausiuose šalies miestuose.

Panašias šilumos kainas bus siekiama išlaikyti ir šį šildymo sezoną. 

