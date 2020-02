Klaipėdos gimnazijoje – dar neregėtas konfliktas: kilo kraupios valytojų muštynės

Iškvietė pareigūnus

Vieną vasario pradžios dieną į uostamiesčio "Ąžuolyno" gimnaziją skubėjo policija ir greitoji medicinos pagalba.

Pareigūnai atvažiavo apie 16.30 val. iškviesti nukentėjusios valytojos. Moteris skundėsi, kad bendradarbė smogė į veidą šluota ir taip ją sužeidė.

Pareigūnai užfiksavo abiejų moterų parodymus ir pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Nukentėjusioji tikino, kad jai kliuvo į veidą. Moteris išvalė jai priskirtą mokyklos plotą ir baigusi darbą apie 19 val. iškvietė greitąją medicinos pagalbą, jai svaigo galva, buvo sumušta nosis.

Medikai nugabeno pacientę į ligoninę, nustatė sumušimą ir įtarė galvos smegenų sutrenkimą.

Nukentėjusiajai skirtas gydymas namuose, ji turi nedarbingumo lapelį.

Valytojų konfliktas kilo, kai smurtą patyrusi moteris atėjusi į darbą rado bendradarbę jau besidarbuojančią klasėje ir ėmė ją fotografuoti telefonu.

Pamačiusi į save nutaikytą telefono kamerą kita valytoja esą ją aprėkė, įsibėgėjo ir vožė bendradarbei į veidą.

Tai buvo ne pirmas atvejis, kai mokyklos valytoja sukėlė bendradarbių nepasitenkinimą jas fotografuodama.

Pasirodo, moteris kolegių atvaizdų niekur nenaudojo, o bendradarbes ne pirmą kartą fotografavo, jog bendraudama su mokyklos direktore galėtų patvirtinti savo žodžius, kad kitos valytojos imasi darbo anksčiau, nei leista tai daryti.

Raginimo neklausė

"Sausio 27 d. direktorė buvo sukvietusi susirinkimą ir visoms valytojoms liepė netrukdyti pamokų, o darbą pradėti ne anksčiau nei 15.30 val. Tačiau atėjusi į mokyklą dažnai matau, kad kitos moterys jau valo klases. Ar įstaigos vadovo nurodymas neturėtų būti vienodas visiems? Kai apie tai užsiminiau direktorei, ji pasakė, kad niekas to nematė. Būtent todėl ir fotografavau. Neturėjau ir neturiu jokio tikslo skelbti tų nuotraukų socialiniuose tinkluose ar kur kitur", – pasakojo nukentėjusioji.

Paklausta, kodėl į mokyklą buvo atvažiavę policininkai, mokyklos direktorė Vilija Prižgintienė teigė, kad susipyko dvi valytojos.

Vilija Prižgintienė / Redakcijos archyvo nuotr.

"Viena valytoja pas mus įsitaisė madą paveiksluoti kitas be jų sutikimo. Šiuo atveju ji yra nukentėjusi. Ji negirdi mano žodinių įspėjimų. Tai buvo antras atvejis. Viena valytoja jau skundėsi. Kalbėjausi su šia moterimi, prašiau nefotografuoti be moterų sutikimo, bet ji vis tiek tai daro. Jai atrodo, kad visos kitos pažeidinėja darbo drausmę ir ji tai fiksuoja telefonu. Mes nebuvome, nematėme, kaip viskas atsitiko. Ta moteris, kurią paveikslavo, tarsi sudavė šluota, dėl to ir buvo iškviesta policija", – paaiškino gimnazijos direktorė.

Aš nebėgu prieš traukinį.

Jaučia spaudimą

Pasak V.Prižgintienės, nukentėjusioji turi nedarbingumą dėl atsitikimo darbe, todėl mokykloje sudaryta komisija įvykiui ištirti, o psichologei pavesta atlikti mikroklimato techninio personalo darbuotojų tyrimą, pasikalbėti su valytojomis asmeniškai ir išsiaiškinti, kodėl jos pykstasi.

"Aš nebėgu prieš traukinį, negaliu pasakyti, kaip bus toliau. Noriu sulaukti išvadų, ir tik tada galėsime kalbėti apie sprendimus", – patikino direktorė.

Jos nenustebino žurnalistų skambučiai, mat nukentėjusios valytojos dukra jau anksčiau yra įspėjusi gimnazijos vadovus – jeigu santykiai tarp valytojų nebus sureguliuoti ir nesiliaus išpuoliai prieš jos mamą, moteris žadėjo paviešinti apie situaciją mokymo įstaigoje.

V.Prižgintienė tikino, kad taip jai daromas spaudimas šluota bendradarbę traumavusią moterį atleisti iš darbo nesulaukus tyrimo pabaigos.

"Tai labai nemaloni situacija, ji man labai nepatinka. Vienareikšmiškai pasakyti, kodėl taip atsitiko, niekas negali. Tuo metu pamokos jau buvo pasibaigusios, mokytojų ir mokinių nebebuvo. Valytojos taip pat žmonės ir joms galioja Darbo kodeksas ir jų kaip musės iš barščių negali išmesti. Situaciją reikia teisiškai išnagrinėti iki galo ir priimti sprendimus", – tvirtino V.Prižgintienė.

Direktorės paminėta darbuotojos dukra tikrai turi pretenzijų mokyklos vadovams.

Ši moteris pasakojo ne kartą guodusi po darbo ašaromis apsipylusią mamą. Pasirodo, dėl darbo kokybės šiai pretenzijų nesama.

Moteris ne kartą namiškiams guodėsi, neva jos tiesioginė viršininkė leidžia sau kalbėti pakeltu tonu.

Sprendimo dar nėra

Mamos sveikata susirūpinusi moteris pasakojo, kad įtampa kilo tuomet, kai mokyklos vadovai visoms valytojoms nurodė konkretų laiką, kada galima pradėti darbą, bet šį reikalavimą neva taikė ne visoms vienodai.

Esą vienoms leidžiama pradėti plauti grindis anksčiau, o kitos baramos net už tai, kad ateina keliomis minutėmis anksčiau.

"Tai yra ne kas kita, kaip mobingas. Anksčiau apie tai nekalbėta, tik po jauno gydytojo savižudybės žmonės pradėjo viešinti tokius atvejus. Jeigu būtų laikomasi įstatymo ir savo pačių paskelbto įsakymo reikalavimo, nieko panašaus nebūtų atsitikę, nei mano mama būtų fotografavusi bendradarbes, nei joms būtų reikėję dėl to piktintis. Aš norėčiau viso labo, kad visiems darbuotojams būtų taikomi vienodi reikalavimai", – tikino nukentėjusiosios dukra.

Klaipėdos miesto policijos komisariato viršininkas Gintautas Mačiulaitis patvirtino, kad vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl skausmo sukėlimo mokyklos darbuotojai.

Medikų pažymos sužalojimo faktą patvirtina.

Tad panašu, kad emocijų nesuvaldžiusios ir šluotą prieš bendradarbę pakėlusios kolegės laukia baudžiamoji atsakomybė.

Ką nuspręs mokykloje sudaryta komisija, dar neaišku, ji dar dirba. Nukentėjusi darbe moteris vis dar turi nedarbingumo lapelį.