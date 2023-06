Klaipėdos gatvėse vėl pasirodė turistiniai traukinukai

Kažkas liko nepatenkintas

Kai į miestą atplaukia didesnis kruizinis laivas, vienas traukinukas, kuris paprastai Smiltynėje vežioja žmones į Jūrų muziejų, persikelia per marias ir dirba mieste.

„Yra ir dar vienas panašus traukinukas, tai – privataus verslo iniciatyva, jie siūlo savo paslaugas ir kruiziniams turistams, kai koks keleivinis laineris atplaukia pas mus. Mes jiems turime šiek tiek pastabų, bet, manau, tai išspręsime“, – teigė Klaipėdos turizmo informacijos centro (TIC) vadovė Romena Savickienė.

Ji pabrėžė, kad turistai, vykstantys į tokią ekskursiją, norėtų puikiai girdėti gido pasakojimus.

Tačiau esą traukinukai neturi audioįrangos, garsas paleidžiamas per kolonėlę.

Todėl TIC pasiekė atsiliepimai, kad dalies kalbų turistai negirdėjo ar nesuprato ir liko nepatenkinti.

Džiaugiamės, kad tokios paslaugos atsiranda, kad turistai turi daugiau galimybių nuvažiuoti į miestą.

Kaip atverti piniginę?

„Tiesa, mes patys dar nepatikrinome, kas ten yra pasakojama važinėjant tais traukinukais. Ketiname artimiausiu metu tai padaryti. Be to, jiems trūksta estetikos. Mūsų manymu, reikėtų juos kažkaip nudažyti. Nepaisant to, mes džiaugiamės, kad tokios paslaugos atsiranda, kad turistai turi daugiau galimybių nuvažiuoti į miestą, tik norėtųsi, kad ta paslauga būtų kokybiška, juolab kad už 35–45 min. pasivažinėjimą prašoma po 15 eurų žmogui“, – kalbėjo R. Savickienė.

Ankstesniais metais, atvykus kruiziniams turistams Klaipėdoje, savo paslaugas siūlydavo ir važnyčiotojai.

„Kol kas karietos į Klaipėdą nesugrįžo. Nežinau, ar važnyčiotojai planuoja šiemet teikti šią paslaugą. Verslininkai skaičiuoja, jei neapsimoka, paslaugų nesiūlo“, – kalbėjo R. Savickienė.

TIC vadovė akcentavo, jog turistai pirmiausia yra atostogaujantys žmonės, ir kad jie atvertų piniginę ir pasinaudotų kokiomis nors paslaugomis ar prekėmis, reikia juos sudominti.

Viskas – pagal planą

Šį sezoną jau atvyko 12 keleivinių lainerių iš 44, suplanavusių keliones į Klaipėdą šiais metais.

Rytoj, birželio 16 d., atplauks dar vienas.

Pikas bus rugpjūtį – paskutinį vasaros mėnesį vizitus pas mus suplanavę 16 kruizinių laivų.

„Viskas vyksta pagal planą. Net dangus mums padeda, nes prastų orų lig šiol nebuvo, dabar iš viso orai tiesiog fantastiški. Be to, ir šventės mieste vyksta, dabar štai surengta mugė Dangės krantinėje. Tai traukia turistus. Džiugu, kad jų skaičius laivuose didėja, pavyzdžiui, antradienį atplaukusiame laive buvo 2,6 tūkst. keleivių, laivas buvo beveik maksimaliai užpildytas“, – džiaugėsi R. Savickienė.