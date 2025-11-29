 Klaipėdos eglutės įžiebimas – TIESIOGIAI

Klaipėdos eglutės įžiebimas – TIESIOGIAI

2025-11-29 09:28
Klaudija Audickaitė

Šiandien Klaipėdoje prasidėjo šventinis laikotarpis – Teatro aikštėje tradiciškai bus įžiebta pagrindinė miesto eglė. Šventėje laukia muzika, žinomi atlikėjai, staigmenos, o svarbiausia – renginį tiesiogiai gali stebėti ir tie, kurie negalės atvykti į senamiestį.

Klaipėdos eglutės įžiebimas – TIESIOGIAI / Vestos Jašinskaitės nuotr.

Dienraščio „Klaipėda“ portalas klaipeda.diena.lt bei feisbuko paskyra Dienraštis „Klaipėda“ transliuos renginį tiesiogiai. Transliacija bus verčiama į gestų kalbą, kad šventę galėtų patogiai sekti visi norintieji.

Šventinis vakaras prasidėjo 17 val., o scenoje pasirodė daugelio mažųjų laukiami personažai – Kakė Makė, Netvarkos Nykštukas bei Kalėdų Senelis. Juos lydės bei šventinę nuotaiką kurs gerai žinomi Lietuvos atlikėjai – Monika Linkytė ir Donatas Montvydas. Taip pat dainas susirinkusiems dovanos vaikų chorai ir pasirodys šokių ansambliai.

Šventės kulminacija – pagrindinės miesto eglės nušvitimas bei atviros ledo čiuožyklos atidarymas. Šiemet nuostabaus grožio eglutę miestui padovanojo Irena ir Jonas Daugėlos.

Nuo vidurdienio Teatro aikštėje šurmuliuoja ir tradicinė šventinė mugė – joje galima paskanauti karštų gėrimų, įsigyti rankų darbo dovanų bei suvenyrų.

Vakaro pabaigoje dangų nušvies fejerverkai, o nuo 18 iki 21 val. vyks šventinė diskoteka su DJ Montello.

Kviečiame visus, kurie neturės galimybės atvykti, nepraleisti ir pasigrožėti Klaipėdos eglutės įžiebimo švente nuotoliniu būdu – tiesioginė transliacija dienraščio „Klaipėda“ portale ir feisbuke prasidės lapkričio 29 d,. 17 val. 

