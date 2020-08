Klaipėdoje už kaukės nedėvėjimą nubaustas tik vienas žmogus: svarbiausia – saugumas

Prievolė viešajame transporte bei parduotuvėse dėvėti kaukes vėl tapo pareigūnų rūpesčiu. Jie įpareigoti tikrinti, ar šio reikalavimo laikomasi. Tiesa, šįkart nesusipratimų dėl to būna kur kas mažiau nei pavasarį.

Nuo rugpjūčio 1-osios grąžinus prievolę dėvėti kaukes, Klaipėdos apskrityje už nepaklusimą šiam reikalavimui tik vienas žmogus gavo baudą.

Trečiadienį Kretingoje veikiančiame prekybos centre policininkai nubaudė vyrą. Jam skirta pusė minimalios baudos – 250 eurų.

Klaipėdos apskrities policijos viršininkas Alfonsas Motuzas tikino, kad šiuo metu nepaklusnius asmenis tenka bausti ne taip dažnai, kaip pavasarį

"Tada per dieną bausdavome nuo 20 iki 50 žmonių. Tiesa, ne visus už tai, kad nedėvėjo kaukių, ypač daug nubaustų buvo dėl to, kad nesilaikė reikalavimo saviizoliuotis. Dabar visoje Lietuvoje per dieną nubaudžiama iki 20 asmenų. Situacija situacijai nelygi. Kai pareigūnas ar prekybos centro administracijos darbuotojas įspėja lankytoją, bet jis vis tiek piktybiškai nesideda kaukės taip, kaip privalu užsidengti nosį ir burną, gali tekti skirti ir piniginę baudą. Paprastai pirmą kartą apsiribojama įspėjimu. Griežtai bausti nėra mūsų tikslas. Svarbu, kad apsaugos priemonės būtų naudojamos", – pasakojo A. Motuzas.

Policininkai kartu su Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus valdininkais kartais surengia patikrinimus, aktyviau žvalgomasi, ar viešajame transporte laikomasi reikalavimo dengti veidus.

Vis dėlto pasirodo, pastarosiomis dienomis pasieniečiai surašo daugiau protokolų nei policininkai.

Komisariato vadas nusiteikęs dirbti taip, kad pareigūnai žmonėms patys pirmiausia rodytų gerą pavyzdį.

Policininkai pastebėjo, kad nedėvinčius kaukių ar tai darančius netinkamai žmonės patys įspėja, tam nereikia nė pareigūnų. Noras likti sveikiems verčia elgtis pilietiškai.

Piktybiškai besielgiančių uostamiesčio pareigūnai kol kas nepastebėjo.

"Dabar kiekvienoje kišenėje turime turėti apsaugos priemonę, geriau palikti namie piniginę nei kaukę", – juokavo policijos komisariato viršininkas.

Areštinės vadovas Darius Petraitis patikino, kad kiekvienas čia patenkantis asmuo gauna apsaugos priemones, o į kamerą neįeina, kol jam nepamatuojama temperatūra. Stengiamasi, kad areštantai būtų laikomi po vieną, jei tokių galimybių nėra, keturvietėje kameroje laikomi tik su suimtieji.

Taip nuo galimo užkrato saugomi ne tik kiti už grotų patekę asmenys, bet ir pareigūnai. Jie areštinėje dirba su kaukėmis ir guminėmis pirštinėmis.