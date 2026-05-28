Klaipėdoje pagerbti Atliekų kultūros egzamino nugalėtojai

„Džiaugiuosi, kad net keturiolika klaipėdiečių surinko aukščiausius įvertinimus. Nuo domėjimosi rūšiavimu ir atliekų tvarkymu prasideda kelias į švaresnį miestą“, – sveikindamas aplinkosaugos žinovus sakė Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas.
Beje, teisingas atsakymas į klausimą apie medinę dėžutę – ją reikėtų mesti į plastiko konteinerį, nes medinės ir metalinės pakuotės gali būti rūšiuojamos į plastiko atliekoms skirtas talpyklas.
Kalbant apie Klaipėdos miesto nugalėtojus, šiemet didžiausias ekspertų būrys buvo suaugusiųjų grupėje.
„Tai labiausiai džiuginanti tendencija, nes būtent suaugusieji nusprendžia, kaip tvarkomos atliekos namuose. Jei virtuvėje stovi tik vienas kibirėlis visoms atliekoms, jei rūšiavimas nėra kasdienis įprotis, tuomet ir geriausios jaunimo žinios tampa bevertės“, – sakė Arūnas Liubinavičius, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovas. Suaugusiųjų kategorijoje į visus 20 egzamino klausimų teisingai atsakė net septyni klaipėdiečiai: Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos dvyliktokė Viktorija Tureckaja, Valdas Staponas, uosto bendrovių darbuotojai Diana Gerasimovienė ir Vygantas Nagys, mokytojos Emilija Vaičekauskienė, Sigita Breslavskienė bei Nijolė Sereikienė. Pastaroji Atliekų kultūros egzamino nugalėtoja tapo jau trečią kartą.
„Kodėl kasmet dalyvauju? Nes egzamino užduotys yra įdomios, plečia akiratį ir žinių bagažą. Esu pradinių klasių mokytoja, todėl man tai labai svarbu“, – pasakojo N. Sereikienė.
5–8 klasių kategorijoje geriausius rezultatus pasiekė Klaipėdos Vydūno gimnazijos aštuntokė Leila Lupeikaitė ir Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos penktokas Viktor Forginov, kuris egzamino laureatu tapo jau antrus metus iš eilės.
Mažiausiųjų – 1–4 klasių – kategorijoje net keturis čempionus paruošė Sendvario progimnazijos mokytoja Alina Kravčenko. Jos auklėtiniai – Amėja Sasnauskaitė, Grėtė Abromavičiūtė, Lukas Žukauskas ir Žygimantas Šileika – surinko po 15 teisingų atsakymų iš 15 galimų. Tokį pat rezultatą pasiekė ir Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos trečiokė Saulė Butaitė.
Visiems nugalėtojams įteikti Klaipėdos miesto savivaldybės ir KRATC įsteigti tvarūs prizai – kuprinės iš perdirbto plastiko, arbatos puodeliai, gertuvės, daugkartiniai pirkinių maišeliai bei šokolado plytelės.
Beje, Atliekų kultūros egzamino užduotis, norintiems pasitikrinti žinias ir praplėsti akiratį, galima spręsti ir dabar, jos nuolat skelbiamos https://egzaminas.atliekukultura.lt/.
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