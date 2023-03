Klaipėdoje klounas kviečia šypsotis

Tai aktoriaus Pauliaus Kavoliūno vykdomas meninis projektas „Socialinės klounados taikymas Klaipėdos miesto viešose erdvėse“.

Meninės akcijos tikslas – pagyvinti miesto viešąsias erdves ir pagerinti miestiečių emocinę būklę. Klounas kaip personažas yra labai sociali būtybė, kuri atspindi visas žmogiškas savybes bei visą spektrą emocijų, kurias žmogus geba jausti. Humoras sukuria pasitikėjimą. Be to, jeigu žmonės jaučia stresą ir įtampą, juokdamiesi jie to atsikrato ir vėl gali pasidžiaugti tuo humoro jausmu, kurį patys turi.

„Esu pastebėjęs, kad mieste įprasta vaikščioti nuleista galva. Tikiu, kad klounas ne tik privers pakelti galvą, bet ir jaukiai nusišypsoti“, – teigė idėjos autorius aktorius P. Kavoliūnas.

Bendradarbiaudamas su viešąja įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“ klounas Valentinas važiuos autobusais – tikrins keleivių emocijas. Taip pat eis į parduotuves, parkus ir ten į gyvenimiškas situacijas pažvelgs su humoru. Aplinkai tai suteiks netikėtumo ir žavesio, o miesto gyventojams – momentinio žaidimo jausmą.

Iki liepos 31 d. klounas pasirodys viešose miesto vietose 40 kartų.