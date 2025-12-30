Klaipėdoje ir apskrityje po audros – aibė padarinių

Pakibo šviesoforo dalis
Šeštadienį uostamiestyje prie Minijos gatvės 141-uoju numeriu pažymėto namo vėjas išblaškė sukrautas polistireno plokštes: dalis jų pasklido pievoje, o kelios atsidūrė važiuojamojoje kelio dalyje.
Tą pačią dieną Taikos prospekte buvo užfiksuota ir pavojingai ant laidų pakibusi vėjo apgadinta šviesoforo dalis.
Audros padarinius klaipėdiečiai fiksavo ir Dragūnų kvartale – čia buvo pasviręs stulpas. Kitose Klaipėdos vietose taip pat buvo matyti išvartytų šiukšlinių, statybinių atliekų.
Ant mašinų virto medžiai
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausiasis specialistas Ernestas Butvilas teigė, kad iš viso sulaukta iki šimto iškvietimų. Daugiausia – dėl nuvirtusių ant kelio medžių ir įvairių infrastruktūros apgadinimų.
„Važiuojant keliu ant automobilio Tauragėje užkrito medis. Žmonės nenukentėjo. Ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtęs medis grandininiu pjūklu buvo supjaustytas ir patrauktas į šalikelę. Automobilis apgadintas. Ir Palangoje buvo du įvykiai – ant stovinčių automobilių užvirto medžiai“, – sakė E. Butvilas.
Anot jo, Klaipėdoje ir aplink būta pavojingai kabančių konstrukcijų ar įrenginių, pasvirusių dėl per didelio vėjo. Laimei, nukentėjusių žmonių nebuvo, nors automobiliams, ant kurių užvirto medžiai, tikrai reikės remonto.
Pašnekovas taip pat sakė, kad jeigu kliūtis kelyje kelia pavojų, reikėtų skambinti 112, o jeigu įmanoma, žmonės gali kliūtį pašalinti ir patys.
Taisė apgadintas instaliacijas
Dėl itin gūsingo vėjo sekmadienį neveikė Kakės Makės šviesų parkas. Dalis instaliacijų buvo remontuojamos pirmadienį.
Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ laikinoji vadovė Živilė Putnienė nurodė, kad parkas turėtų veikti nuo antradienio iki sekmadienio nuo 16 iki 22 val.
„Parkas tikrai turės veikti. Teatro aikštėje viskas yra vietoje. Buvo kas išgąsdino, bet laiku susitvarkėme. Kai matai didesnį vėją, turi patirties, tai kai ką apgalvoji. Eglutė stovi, tai yra svarbiausia, tad Teatro aikštėje kaip ir viskas labai gerai atlaikė“, – sakė Ž. Putnienė.
Audros tik prasideda
Baltijos jūroje siautusi audra, pavadinta „Johannes“, paliko savo pėdsakus ir Kuršių nerijos pakrantėje.
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorė Lina Dikšaitė sakė, kad tai buvo pirmoji tokia stipri audra šį žiemos sezoną.
„Žiūrėdami į prognozes, matome, kad ir pirmąją naujųjų metų dieną vėjas bus stiprus. Tad audrų sezonas dar tik prasidėjo. Yra padaryta žala apsauginiam kopagūbriui, tačiau dar nevertinsime jos be pavasario, nes tų audrų bus ne viena. Būta gana stipraus apsauginio kopagūbrio, infrastruktūros apgadinimo, vieni laiptai visai nuplauti, gali būti ir pažeistų laiptų. Stebime, kas vyksta, ir ruošiamės pavasarį vyksiantiems atstatymo darbams“, – pažymėjo L. Dikšaitė.
