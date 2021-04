Klaipėdoje į mokyklas leista sugrįžti pradinių klasių mokiniams

Iš viso Klaipėdos mieste yra 32 bendrojo ugdymo mokykla, trijose jų mokymas specialiųjų poreikių turintiems vaikams vyko ir iki šiol.

Pradinių klasių mokinių tėveliai informaciją apie atnaujinamą mokymą kontaktiniu būdu gaus elektroninėmis priemonėmis iš švietimo įstaigos, kurioje vaikas mokosi.

Vyriausybė trečiadienį peržiūrėjo savivaldybių, kuriose, atsižvelgiant į naujausius duomenis, gali būti nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje, sąrašą. Nuspręsta į jį įtraukti ne tik tas savivaldybes, kuriose 14 dienų COVID-19 ligos sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra mažiau kaip 200 atvejų, bet ir tas savivaldybes, kuriose sergamumas neviršija 300 atvejų. Į šį sąrašą nuo šiol patenka ir Klaipėdos miesto savivaldybė bei kaimyninės Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybės. Jose leidžiamas pradinukų ugdymas mišriu būdu, mokinių ir pedagogų netestuojant kaupinių metodu.

„Vyriausybė uždegė žalią šviesą uostamiesčio pradinukų ugdymui mišriu būdu be testavimo kaupinių metodu. Kiek laiko tai truks, priklausys nuo bendros sergamumo situacijos Klaipėdoje, o kartu – nuo kiekvieno mūsų sąmoningumo lygio, nuo to, kaip laikysimės saugumo reikalavimų. Jei per dvi savaites sergamumas savivaldybėje išaugs ir perkops 200 atvejų, būsim išbraukti iš švelnesnių ribojimų sąrašo ir tuomet mokymą jau turėsime organizuoti su testavimu. Todėl labai kviečiu ir toliau atsisakyti nereikalingų kontaktų, naudotis asmens apsaugos priemonėmis ir esant galimybei – pasiskiepyti – tik tai padės mums visiems sugrįžti į įprastą gyvenimą“, – sako Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Dabar sąraše esančios savivaldybės, kuriose sergamumas yra tarp 200-300 atvejų, jei sergamumas per 2 savaites nesumažės iki mažiau nei 200 atvejų, iš jo bus išbrauktos. Tuomet jos turės pereiti prie testavimo kaupinių metodu arba nuotolinio ugdymo. Klaipėdos miesto savivaldybėje dabar šis rodiklis siekia 170,4 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Taip pat Vyriausybės nutarimu leista vykdyti egzaminus mokiniams, baigiantiems vidurinio ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo (tarptautinio bakalaureato) programas. Egzamine vienoje patalpoje turės dalyvauti ne daugiau kaip 5 mokiniai.

Kaip praneša Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, nuo kitos savaitės nuspręsta leisti teikti sporto, laisvalaikio ir pramogų paslaugas atvirose erdvėse vienu metu ne daugiau kaip 10-čiai asmenų.

Nuo balandžio 12 d. daugiau asmenų galės dalyvauti ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose: atvirose erdvėse rengiamose neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo veiklose vienu metu galės dalyvauti iki 10-ies asmenų. Uždarose erdvėse reikalavimas plotui sumažintas iki 20 kv. m vienam asmeniui. Nesant galimybės užtikrinti tokį plotą, užsiėmimuose leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 1 asmeniui.

Primename, kad Vyriausybės sprendimu yra privaloma dėl COVID-19 reguliariai testuotis visiems kontaktiniu būdu dirbantiems švietimo įstaigų darbuotojams. Atkreipiame dėmesį, kad užsiregistruoti tyrimui mobiliajame punkte galima ir internetu, užpildžius anketą tinklapyje https://1808.lt/ (tuomet nereikės skambinti į Karštąją liniją tel. 1808) . Čia galima stebėti ir mobiliųjų punktų užimtumą.