Klaipėdoje eismą koreguos „Vilties bėgimas“

Kaip praneša Klaipėdos miesto savivaldybė, nuo sekmadienio paryčių vyks bėgimo trasos techninio aprūpinimo darbai, tad laikinomis trasomis važiuosime jau nuo pat viešojo transporto darbo pradžios. Renginio pabaiga ir viešojo transporto grįžimas į įprastas trasas – nuo sekmadienio 18 valandos.

Kaip ir pernykščio „Vilties bėgimo“ metu, Senamiestis su Naujamiesčiu taps laisva nuo viešojo transporto sala, kurią autobusų eismas aptekės iš rytų ir vakarų. Šiaurės kryptimi tranzitas vyks per Mokyklos g. tiltą, pietų kryptimi – per Pilies tiltą. Taip važiuos 2A, 3,4,5,6,8,14, 41 (pastarasis – tik reisuose per Senamiestį) maršrutų autobusai bei maršrutiniai taksi M6 ir M8.

Kitaip važiuos 2 ir 17 maršrutų autobusai: nuo patvirtintos trasos į pietus jie Lietuvininkų aikštėje nusuks į Priestočio gatvę ir per Mokyklos g. tiltą grįš į įprastą trasą – ir atgal tokia pat trasa.

Nesikeičia 9-ojo maršruto trasa, tačiau prašoma atkreipti dėmesį, jog autobusas važiuodamas šiaurės kryptimi nestos bėgimo trasoje esančiose stotelėse.

10-asis į Liepų gatvę važiuos Bangų gatve – Mokyklos gatvės tiltu; važiuodamas pietų kryptimi į trasą Taikos prospekte grįš Mokyklos – Sausio 15-osios gatvėmis. .

Į Autobusų stoties stotelę persikels 25 ir 26 maršrutų pradžia. Į įprastą trasą Liepų gatvėje šie autobusai grįš Priestočio gatve.

28-asis pietų kryptimi į trasą Taikos prospekte grįš Mokyklos – Sausio 15-osios gatvėmis, šiaurės kryptimi važiuos patvirtintu maršrutu.

Atkreipiamas dėmesys, kad, taip išsikraipius trasoms, tvarkaraščiai nebebus tikslūs. Tikro laiko režimu autobusų eismą galėsite matyti čia.

Renginio metu miesto centrą pasiekti populiariausiais autobusų maršrutais galima važiuojant iš pietų – išlipant Turgaus arba Lietuvininkų aikštės stotelėje; važiuojant iš šiaurės – išlipant Senosios perkėlos arba Teatro stotelėje.