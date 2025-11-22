Klaipėdiečiams – šaltesnė savaitė

Šeštadienio dieną lietaus nebus, o temperatūra svyruos tarp 4–6 laipsnių šilumos. Naktį temperatūra taip pat laikysis teigiama – apie 2–4 laipsnius šilumos.
Sekmadienį sustiprės pietvakarių vėjas, kuris naktį sieks 9–14 m/s, o dieną suksis į pietų bei pietryčių kryptis. Kritulių nenumatoma, ir naktį, ir dieną temperatūra išliks panaši – 2–4 laipsniai šilumos.
Nuo pirmadienio pajūryje įsitvirtins šaltesni orai, nes tiek naktį, tiek dieną vyraus nestiprus pietryčių vėjas. Kritulių nenumatoma, tačiau temperatūra kris – naktį ji sieks 0–2 laipsnius šalčio, vietomis numatomas plikledis, o dieną laikysis vos 1–2 laipsniai šilumos.
Antradienį taip pat prognozuojami šaltesni orai – naktį numatoma 1–3 laipsniai šalčio, dienos metu iki 0–2 laipsnių šilumos. Pietryčių ir rytų vėjas išliks ramus, o kritulių neprognozuojama.
Trečiadienį vėjas pasisuks į šiaurės rytus – naktį kritulių nenumatoma, o dieną gali pasirodyti pavienės snaigės, ypač vakare. Termometrai rodys 0–2 laipsnius šalčio naktį ir iki 1–3 laipsnių šilumos dieną. Sinoptikų teigimu, temperatūra aukščiau nekils.
Ketvirtadienį pūstelės žymiai šaltesnis ir stipresnis šiaurės rytų vėjas, gūsiai sieks 9–14 m/s. Nors kritulių nenumatoma, naktį laikysis 0–2 laipsniai šalčio, dieną – 1–3 laipsniai šilumos.
Penktadienį vėjas pasisuks iš vakarų bei pietvakarių, todėl oras bus šiltesnis. Naktį temperatūra bus apie 0–2 laipsniai šilumos, o dieną – 3–5 laipsniai šilumos.
Tad Klaipėdos gyventojų laukia gana šaltoka ateinanti savaitė su nedideliais temperatūros svyravimais, menkais krituliais ir plikledžiu. Šiltesni orai grįš tik savaitgalį.
Naujausi komentarai