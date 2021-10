Klaipėdai trūksta reklamos: miestas pasirodys nauju įvaizdžiu

Pagal Klaipėdos strateginį planą, iki 2030-ųjų miestui reikėtų sukurti naują įvaizdį, kuriuo Klaipėda turėtų būti reklamuojama.

Idėjos, kaip tai padaryti ir kiek tai kainuos, buvo pristatytos Tarybos kolegijai.

Miestas esą turėtų atsinaujinti su nauju įvaizdžio ženklu. Tai kainuotų apie 80 tūkst. eurų.

Dar 200 tūkst. eurų reikėtų Klaipėdos įvaizdžiui užsienio rinkoms paruošti.

Tačiau miesto reklamavimas – ne tik logotipo sukūrimas. Uostamiesčio vardo viešinimui būtinas šio projekto vadovas, atsakinga institucija, turi būti numatytas projekto biudžetas (tiek specialistų darbo užmokesčiui, tiek ir paslaugoms).

Siūlyta, kad tai galėtų daryti viešoji įstaiga "Klaipėda ID", tačiau esą ji neturi nei pakankamos komandos, nei biudžeto.

Be to, be "Klaipėda ID", miesto rinkodaros srityje dirba ir kitos įstaigos – "Klaipėdos šventės" bei "Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras", šias funkcijas atlieka ir savivaldybės viešųjų ryšių specialistai.

Buvo siūlyta sujungti visas viešąsias įstaigas – "Klaipėda ID", "Klaipėdos šventės" ir "Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras" – į vieną.

Tačiau Tarybos kolegija balsų dauguma nusprendė tam tikslui įkurti naują Miesto rinkodaros ir komunikacijos skyrių Klaipėdos savivaldybės administracijoje.

Atsižvelgiant į tai, savivaldybei rinkodaros strategijos įgyvendinimui reikės suplanuoti būtinas lėšas, kurių preliminarus poreikis kitiems metams siektų 345 tūkst. eurų.

Tačiau šiam sprendimui dar turi pritarti visi Klaipėdos miesto tarybos nariai.v