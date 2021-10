Klaipėdai reikia burlaivių regatų

Klaipėda, dėl pandemijos šiemet negalėjusi priimti burlaivių regatos "The Tall Ships Races", ją rengs 2024 m.

Didieji burlaiviai grįš

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos posėdyje Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Eglė Deltuvaitė patvirtino, kad Klaipėda įtraukta į 2024 m. burlaivių regatos maršrutą.

2024 m. burlaivių regatai jau yra pritarusi ir Klaipėdos miesto taryba. Anot E.Deltuvaitės, kitais metais bus mokamas narystės Tarptautinėje buriavimo mokymo organizacijoje (Sail Training International) mokestis, o 2022 m. pabaigoje bus skelbiamas konkursas dėl šios regatos įgyvendinimo Klaipėdoje.

Bendradarbiaudama su Tarptautine buriavimo mokymo organizacija Klaipėda rengė "The Tall Ships Races 2009", "The Tall Ships Races 2017" ir Kultūrinę didžiųjų burlaivių regatą 2011 m. Tai buvo įsimintini renginiai, pritraukę į Klaipėdą šimtus tūkstančių svečių.

Tikimasi, kad "The Tall Ships Races 2024" į Klaipėdą pritrauks apie 100 A, B, C ir D klasės burlaivių. Renginių metu mieste planuojama sulaukti apie pusės milijono šalies ir užsienio svečių. Preliminariai regata 2024 m. vyks dėl pandemijos 2021 m. planuotu, bet neįvykusiu maršrutu. Ji, be Klaipėdos, aplankys Talino, Helsinkio, Ščecino uostus.

Jūrinės regatos Klaipėdai reikalingos, nes išskiria ją iš kitų miestų.

2022 m. "The Tall Ships Races" regata vyks Danijoje ir Šiaurės jūroje. Ji liepos 7 d. prasidės Danijos Esbjerge, po to laivai plauks į Nyderlandų Harlingeną, Belgijos Antverpeną, o rugpjūčio 7 d. regatos pabaiga numatyta Danijos Olborgo uoste.

2023 m. "The Tall Ships Races" regata vyks nuo birželio 29 d. iki liepos 29 d. Ji prasidės Nyderlandų Den Helderio uoste, po to plauks į Didžiosios Britanijos Hartlepulą, iš jo į Norvegijos Fredrikstadą ir baigsis Šetlando salų Lerviko uoste.

Politikai turės apsispręsti

Dėl didžiųjų burlaivių "The Tall Ships Races" regatos rengimo Klaipėdoje viskas aišku, o dėl mažesnės – "Baltic Sail" regatos kyla klausimų.

Šią regatą rengia Baltijos jūros uostamiesčiai Rostokas, Ryga, Gdanskas, Ščecinas, Niustedas, Klaipėda, Karlskrona, Turku. Kas penkerius metus pasirašoma šios regatos rengimo bendradarbiavimo sutartis. Klaipėdos miesto sutartis dėl regatos baigiasi šiais metais. Pastaruoju metu regata dėl pandemijos buvo sustabdyta.

Ar regatos laivai atplauks į Klaipėdą artimiausiais metais, priklausys nuo miesto tarybos. Jei miesto politikai pritars minėtų aštuonių uostų susitarimui, regata Klaipėdoje ir toliau vyktų.

Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja E.Deltuvaitė teigė, kad yra ruošiamas naujas sutarties projektas tarp uostų dėl "Baltic Sail" regatų. Šioje organizacijoje numatytas ir 5 tūkst. eurų kasmetinis mokestis.

E.Deltuvaitė tikino, kad kitų metų miesto biudžete planuojamos lėšos "Baltic Sail" regatai.

Kas koordinuos burlaivių regatas?

Situacija dėl "Baltic Sail" regatos analizuota Jūrinės kultūros koordinacinėje taryboje. Jos nariai pasisakė už tai, kad šios regatos Klaipėdoje vyktų, jos yra patrauklios ir reikalingos.

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininkas Gintautas Kutka akcentavo, kad ši regata yra svarbi Klaipėdai. Taryba kreipsis į miesto politikus ir pareikš poziciją dėl šio jūrinio renginio.

"Jūrinės regatos mus tikrai išskiria iš kitų miestų", – kalbėjo G.Kutka.

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos posėdyje akcentuota neaiški situacija dėl organizacijos "Klaipėdos šventės".

"Mane pasiekė nuomonė, kad Klaipėdoje "Baltic Sail" regatai gali iškilti grėsmė, nes neaišku, kas ją koordinuos. Anksčiau organizuodavo "Klaipėdos švenčių" komanda, konkrečiai Violeta Ulevičienė, kuri dabar jau nebedirba. Ar kas nors perims tokius dalykus, ar "Klaipėdos šventės" įstengs toliau organizuoti?" – klausė tarybos narys Romualdas Adomavičius.

E.Deltuvaitė tikino, kad dėl regatų organizavimo bus skelbiami konkursai.

"Negalima taip neatsakingai kaip kiškius ištraukti vadovus ir kolektyvą pastatyti į tokią padėtį, kai nebeįmanoma dirbti", – kalbėjo Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininkas G.Kutka.