Klaipėda investuoja į sveikatą: reikšmingi pokyčiai ir ateities tikslai

– Gerb. Mere, kokie svarbiausi darbai ir pokyčiai Klaipėdos miesto sveikatos sistemoje įvyko per pastaruosius metus?

– Šiuo metu Lietuvoje sveikatos srityje vykdomos šešios reikšmingos reformos, kurios apima asmens sveikatos priežiūrą, visuomenės sveikatą, psichikos sveikatą, pavėžėjimą ir slaugą. Dalyvaudami šiose reformose ne tik siekiame pagerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą, bet taip pat pritraukiame Europos Sąjungos finansavimą, kuris padeda mums investuoti į itin svarbias sritis.

Klaipėdos savivaldybė aktyviai dalyvauja visose šiose reformose, per metus paruošusi net šešis reikšmingus projektus, orientuotus į infrastruktūros modernizavimą, medikų darbo sąlygų gerinimą, medicininės įrangos įsigijimą ir naujų darbuotojų pritraukimą. Padarėme visus paruošiamuosius darbus – tiek vieni pirmųjų Lietuvoje įkurdami didžiulį Sveikatos centrą, tiek parengdami investicinius projektus. Tai buvo būtinosios sąlygos milijoninių investicijų pritraukimui. Tai reikšmingas pokytis, tačiau Klaipėda tuo neapsiriboja, skiriame prioritetą sveikatai ir šiai sričiai didiname finansavimą miesto biudžete.

– Kokias konkrečias iniciatyvas pavyko realizuoti?

– Sveikatos sritis – labai plati ir sudėtinga, reguliuojama nacionaliniais teisės aktais, o problemų, deja, netrūksta. Tačiau net ir veikdami šiomis sudėtingomis sąlygomis, stengiamės daryti viską, kas įmanoma savivaldos lygmeniu. Tam, kad galėtume pritraukti ES lėšų, įkūrėme Sveikatos centrą, parengėme tris projektus, kuriuose dalyvauti pakvietėme medicinos įstaigas būtent iš Sveikatos centro. Parengtų projektų bendra vertė siekia apie 9 mln. eurų.

Vienu iš projektų siekiama modernizuoti medicininę įrangą. Miestas pasirinko investuoti į tas sveikatos sritis, kuriose fiksuojamos didžiausios pacientų eilės. Planuojama įsigyti modernią įrangą, kuri ne tik pagerins diagnostikos ir gydymo galimybes, bet ir sukurs patrauklesnes darbo vietas medikams.

Kitas projektas skirtas sveikatos priežiūros specialistų pritraukimui. Jau pasirašyta sutartis dėl 383 tūkst. eurų finansavimo. Planuojama įdarbinti 39 naujus specialistus, įskaitant šeimos gydytojus ir vaikų kardiologus. Kai kuriose miesto poliklinikose jau dabar dirba nauji specialistai, kurie reikšmingai pagerina paslaugų prieinamumą. Pavyzdžiui, galime pasidžiaugti, kad vienoje didžiausių miesto poliklinikų jau yra teikiamos kardiologo, nefrologo paslaugos. Situacija keičiasi iš esmės.

Trečiasis projektas – Sveikatos centro veiklos modelio kūrimas: numatoma kurti pacientų srautų valdymo sistemą, įskaitant „Žaliojo koridoriaus“ principą. Sveikatos centras Klaipėdoje įkurtas funkcinio bendradarbiavimo būdu, tai reiškia, kad įstaigos nėra sujungiamos į vieną, o paslaugas teikia bendradarbiaudamos tarpusavyje. Kuriant Sveikatos centro veiklos modelį bus užtikrinamas įstaigų bendradarbiavimas, o kartu ir efektyvesnis paslaugų teikimas, trumpinamos eilės pas specialistus.

Šiuo metu vykdomi ir kiti 2024 m. parengti svarbūs projektai. Vienas iš svarbiausių – paliatyvios pagalbos ir reabilitacijos paslaugų centro vaikams J. Karoso gatvėje steigimas. Tai didžiulis proveržis kalbant apie pagalbą mažiausiems pacientams, kurie reikiamu laiku nesulaukė jiems būtinos ir itin reikalingos pagalbos. Vaikų sveikatos srityje turi daug ką nuveikti. Taip pat aprūpinome mobilias brigadas įranga ir transportu. Be to, planuojame daugiau nei 600 tūkst. eurų vertės projektą, skirtą psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai. Tai labai aktuali problema ir tam turime skirti didžiulį dėmesį, kaip ir sveikatos raštingumo didinimui. Bendra šių projektų vertė viršija 2,5 mln. eurų.

– Klaipėdoje akivaizdžiai trūksta šeimos gydytojų ir vaikų kardiologų. Kaip planuojama spręsti šią problemą?

– Viena rimčiausių problemų Klaipėdos sveikatos sektoriuje – didelis šeimos gydytojų ir vaikų kardiologų trūkumas. Apie šią problemą su buvusiu sveikatos apsaugos ministru kalbėjau dar 2023 m., tačiau situacija nesikeičia. Jei ir toliau stovėsime vietoje, ateityje turėsime labai didelių problemų sveikatos, o ypač vaikų sveikatos srityje.

Planuojama įsigyti modernią įrangą, kuri ne tik pagerins diagnostikos ir gydymo galimybes, bet ir sukurs patrauklesnes darbo vietas medikams.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriose miesto poliklinikose dirba vos keli gydytojai ir kurių amžiaus vidurkis viršija 70 metų. Tai ženkliai prisideda prie situacijos, kai 2023 m. širdies ligos sudarė net 65 proc. hospitalizacijų Klaipėdoje. Kaip jau minėta, siekdami spręsti medikų trūkumo problemą, pasirašėme sutartį dėl 383 tūkst. eurų finansavimo iš Europos Sąjungos fondų specialistams pritraukti. Medicinos įstaigose atversime duris jauniems specialistams, galėsime finansuoti jų studijas ir kvalifikacijos kėlimą. Bus mokamos stipendijos medicinos studentams, su įsipareigojimu po studijų dvejus metus dirbti Klaipėdos sveikatos priežiūros įstaigose. Visgi, norint efektyviai spręsti problemą, reikalingos daug didesnės lėšos – esame trečias pagal dydį miestas Lietuvoje, o Klaipėdai skirta suma – 383 tūkst. – tik iš dalies padės spręsti problemą. Todėl šių metų miesto biudžete medikų pritraukimui ir išlaikymui suplanavome beveik milijoną eurų. Šias lėšas skirsime medikų pritraukimui – vienam gydytojui numatoma skirti 30 tūkst. eurų, šias lėšas įstaigos vadovas galėtų skirti atsižvelgiant į kiekvieną situaciją individualiai: įsikūrimui, studijų apmokėjimui ar kitoms reikmėms, o gavęs paskatą darbuotojas įsipareigotų dirbti įstaigoje 3–5 metus. Tikiu, kad šios kompleksinės priemonės ženkliai pagerins situaciją, padės užpildyti specialistų trūkumo spragas. Numatoma, kad jau šiais metais į gydymo įstaigas bus pritraukta šeimos gydytojų, vaikų ligų specialistų, psichiatrų ir psichologų.

Dviejose sveikatos įstaigose 2024 m. jau buvo pradėtos taikyti paskatos – priedas prie atlyginimų naujai priimtiems darbuotojams – 14-ai gydytojų VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje. Šių paskatų tęstinumui taip pat užtikriname lėšas.

– Miestas vienas pirmųjų pradeda diegti Sveikatos centro veiklos modelį, tam jau gautas 1,5 mln. eurų finansavimas. Kokią naudą pajus gyventojai? Kaip šis projektas pakeis sveikatos priežiūros paslaugų teikimą?

– Tai iš tiesų reikšmingas pokytis sveikatos srityje Klaipėdoje. Pirmieji metai buvo rimtas iššūkis siekiant per trumpą laiką parengti projektus investicijoms pritraukti. Sveikatos centro dėka kuriama nauja praktika – daugiau kaip 30 gydymo įstaigų – ir viešųjų, ir privačių – bendradarbiaus tarpusavyje, kad pacientai sulauktų aukštos kokybės paslaugų, patektų pas medikus greičiau. Esminę naudą pajus žmonės sergantys hipertenzinėmis širdies ligomis. Žingsnis po žingsnio mes ne tik pagerinsime gydymo rezultatus, bet ir prisidėsime prie gyventojų ilgesnės gyvenimo trukmės.

Į sveikatos centro veiklą įsijungę tiek valstybinės, tiek privatūs pirminės sveikatos priežiūros centrai dengia viso miesto teritoriją – nemokamos šeimos gydytojų ir kitų specialistų paslaugos užtikrinamos visuose mikrorajonuose. Priešingai, nei buvo bandoma teigti, kad mieste liks tik viena poliklinika, kuri teiks paslaugas gyventojams.

– Mere, o kokia situacija su Klaipėdos miesto, vadinamosios trečiosios, poliklinikos kapitaliniu remontu?

– Miesto poliklinika keliasdešimt metų nematė visiškai jokio rimtesnio remonto, kuris iš esmės būtų pakeitęs darbuotojų darbo sąlygas, ir pats pastatas yra gerokai nudėvėtas, jam reikalingas rimtas remontas. Tą dabar ir darome. Klaipėdos miesto poliklinikos atnaujinimas yra itin reikšmingas – ši įstaiga įsikūrusi arčiau pietinės miesto dalies, kur yra didelė koncentracija gyventojų, taip pat tai viena didžiausių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų Klaipėdoje, kuri rūpinasi beveik 35 tūkst. gyventojų sveikata. Miesto poliklinikos valdymas buvo paliktas likimo valiai – vidutinis medikų darbo amžius yra apie 70 metų, o dabar naujam vadovui, pradėjus eiti pažangos keliu, palaikymo sulaukiame ir iš senjorų, ir iš neįgaliųjų asociacijų narių, kurie neabejoja, kad miesto poliklinika privalo tapti stipriu Sveikatos kompetencijų centru. Skiriame prioritetą ten, kur labiausiai to reikia pacientams.

Poliklinikos atnaujinimo projektas juda į priekį ir yra labai svarbus sveikatos paslaugų prieinamumo bei kokybės didinimui. Pagal projektą, daugiau nei prieš 40 metų statytame pastate vidaus erdvės bus iš esmės perplanuotos ir modernizuotos, atsisakant nenaudojamų plotų ir pritaikant visas patalpas gydymo tikslams. Atsiras erdvės šeimos medicinos, gydytojams specialistams, dienos stacionaro ir chirurgijos centro paslaugoms. Kad poliklinikoje darbas nesustotų ir miestiečiai galėtų gauti reikiamas paslaugas, renovacija bus vykdoma dalimis. Esu įsitikinęs, kad šis projektas ir poliklinikos kapitalinis remontas sukurs modernią, patogią ir prieinamą sveikatos priežiūros infrastruktūrą, kuri tenkintų visų klaipėdiečių poreikius. Miestiečiai nusipelnė gauti ne tik nemokamas paslaugas, bet ir pas medikus patekti greitai. To mes ir sieksime. Projektavimas jau artėja pabaigos link, planuojame šiais metais pradėti ir pačius atnaujinimo darbus.

– Ar šie projektai jau duoda rezultatų?

– Taip, jau dabar matome teigiamus pokyčius. Miesto poliklinikos modernizacija ir naujų specialistų pritraukimas pastebimai gerina paslaugų prieinamumą ir kokybę. Nauji medikai, ateinantys dirbti į miesto poliklinikas, – tikras proveržis. Turime unikalių atvejų, kai poliklinikoje laiku pastebėta liga žmogui užkirto kelią į mirtį. Jau dabar girdime atgarsius, kad pas juos veržiasi pacientai. Be to, naujai įdarbinti specialistai pasakoja įkvepiančias sėkmės istorijas, kaip laiku ir ankstyvoje stadijoje nustatyta liga padėjo išgelbėti žmogaus gyvybę. Aš nuoširdžiai tikiu, kad valstybiniu mastu apleista ir serganti sveikatos sritis visų mūsų dėka pagis. Dedame dideles pastangas, kad klaipėdiečiai gautų ne tik kokybiškas, bet ir lengvai prieinamas paslaugas. Jie to tikrai nusipelnė, ir mes to sieksime su visu atsidavimu.