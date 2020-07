Kitą savaitę dalis Klaipėdos pradės šaltu dušu: ką svarbu žinoti?

Skirtingai nuo ankstesnių metų, šiemet šildymo trasų bandymus atlieka ne pavasarį, o vidurvasarį. Tad nuo liepos 13 dienos be šilto vandens kelias paras turės verstis šiaurinės Klaipėdos dalies gyventojai, tačiau ne visi. Hidrauliniai bandymai bus vykdomi pagal naują sistemą.

Paprastai dideliu slėgiu testuojant šilumos trasas uostamiestis buvo skeliamas į dvi dalis. Riba eidavo ties Kauno gatve. Šiaurinė dalis išbandoma pirmiau, o pietinė Klaipėda keliomis savaitėmis vėliau. Ši tvarka bus išlaikyta ir šiemet, bet bandant šiaurinę miesto dalį įtraukiami keli pastatai iš Šilutės plento: 19, 19C, 27, 29.

Išimtimi tampa ir Saulės kvartalo naujakuriai, gyvenantys Jaunystės g. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16, Ragainės g. 1, 1A, 2, 2A, 3, 5C, 5D, 5G, 5E, 5F, 6, 6A, 12, 12A bei Liepų g. 83 pastatas. Nors tai šiaurinei miesto daliai priskiriami namai, jiems šilumos energijos tiekimas karšto vandens gamybai nebus nutrauktas.

„Vadinamajame Saulės kvartale yra nutiesta nauja magistralė, keliuose objektuose dar vykdome tinklų pajungimo darbus, todėl ten hidraulinių bandymų kol kas neatliksime. Įprastai hidraulinių bandymų metu testuojamoje miesto pusėje šilumos negaminame, bet kad nepalikti minėtų namų vartotojų be patogumų, kitą savaitę laikinai įjungsime šalia esančią Paupių rezervinę katilinę ir tieksime šilumą Saulės kvartalui“, – pasakojo Arūnas Smaguris, „Klaipėdos energija“ Šilumos tiekimo tarnybos vadovas.

Kitų šiaurinės miesto dalies vartotojų energetikai prašo kantrybės ir rekomenduoja užsukti buto ar pastato įvadinį karšto vandens ventilį, kad už iš krano bėgantį šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.

Kaip ir įprasta, pirmadienį, liepos 13-ąją, iš ryto dauguma namų dar turės karštą vandenį, antradienį bus atliekami trasų bandymai, o trečiadienį vakare karštas vanduo vėl tekės magistraliniais vamzdynais. Pasak energetikų, ten, kur nebus aptikta gedimų, šiluma vartotojams grįš ketvirtadienį ar penktadienį. Bet kaip greitai ji pasieks butus priklausys ir nuo konkretaus namo šildymo sistemų prižiūrėtojo apsukrumo – būtent gyventojų ar administratoriaus pasirinkti prižiūrėtojai „įleidžia“ šilumą į pastatą, jų specialistai turi atsukti įvadines sklendes. Kas yra jūsų pastato šildymo sistemų prižiūrėtojas, galima sužinoti internete.

„Nors hidraulinius bandymus sugebame atlikti per vieną dieną, pasiruošimas ir šilumos tiekimo atstatymas užtrunka 3-4 dienas. Suprantame, jog tai yra nepatogumas klientams ir keliame sau tikslą, kad ateityje per hidraulinius bandymus nepaliktume vartotojų be karšto vandens. Šiemet žengėme pirmą žingsnį ieškodami sprendimų su viešbučiais. Planuojame šešiuose viešbučiuose įrengti autonomines vandens pašildymo sistemas. Ir, žinoma, analizuojame savo technines bei finansines galimybes, kad ateityje visiškai išvengtume masinių atjungimų, arba juos sutrumpintume iki vienos dienos“, –sakė Antanas Katinas, „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius.

Hidrauliniai bandymai visiems šalies šilumos tiekėjams yra privalomi pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, įrenginių priežiūros taisykles. Pagal oficialų grafiką, hidrauliniai bandymai Klaipėdoje šiemet vyks šiaurinėje miesto dalyje liepos 13-18 dienomis, o pietinėje rugpjūčio 10-15 dienomis. Vartotojai, kurių pastatams dėl aptiktų defektų numatytu laiku nebus atnaujintas šilumos tiekimas, bus informuojami individualiai. Informacija dėl hidraulinių bandymų teikiama tel. (8 46) 410 869. Informaciją apie šilumos įjungimą jūsų pastatui po hidraulinių bandymų gali suteikti namo administratoriai, bendrijų pirmininkai arba šildymo sistemų prižiūrėtojai.