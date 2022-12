Kelio ženklas sukėlė tikrą sumaištį: pastatytas neteisėtai?

Nuobaudą atšaukė laikinai?

Klaipėdietis Stanislavas gruodžio 7 d., kaip įprasta, atvežė vaiką į darželį. Prie Rumpiškės 8 ir 10 namų yra įvaža į kiemą, kuria naudojasi daugelis tėvelių. Vaiką nuvesti iki darželio ir grįžti į mašiną užtrunka vos kelias minutes.

Tądien kažkoks žmogus nufotografavo Stanislavo automobilį ir draudžiantį į kiemą įvažiuoti kelio ženklą, o nuotrauką nusiuntė policijai.

Gruodžio 27 d. vyras gavo pranešimą, kad yra baudžiamas 30 eurų bauda už tai, kad įvažiavo į kelio ženklo "Nurodyto transporto eismas draudžiamas" galiojimo zoną.

Tą pačią dieną jis pasikalbėjo su kitų vaikų tėvais ir sužinojo, kad taip nubaustų yra ir daugiau. Esą kažkuris Rumpiškės gatvės 8-ojo namo gyventojas nuolat fotografuoja mašinas ir skundžia vairuotojus policijai.

Tą pačią dieną Stanislavas nuvyko į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, paprašė pateikti visą surinktą administracinės teisenos medžiagą ir pasikalbėjo su tyrėja.

O po dienos vyras gavo elektroninį laišką iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. Juo vyras informuotas, kad Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas dėl nustatytos klaidos atšaukė informaciją apie priimtą procesinį sprendimą. Pašalinus klaidas, informacija apie anksčiau nurodytą procesinį sprendimą gali būti pateikta iš naujo.

Nubaustųjų buvo daugiau

"Manau, kad kiti anksčiau sumokėję baudą žmonės apie šią klaidą nė nežino. Mano žiniomis, draudžiantis važiuoti kelio ženklas turėtų stovėti prie darželio vartų, o ne prie bendro kiemo. Spėju, kad namo gyventojai savavališkai perstatė kelio ženklą, nesuderinę to su savivaldybe. Tai galėjo būti padaryta maždaug prieš penkerius metus. Man policininkė pasakė, kad tame kieme nėra privačios valdos, todėl kiekvienas atvažiavęs žmogus bet kurioje to kiemo vietoje turi teisę statyti mašiną. Sunku net įsivaizduoti, kiek žmonių be reikalo sumokėjo baudas. Jei ten viskas yra teisėta, tegu parodo dokumentus", – kalbėjo klaipėdietis.

Mes dar šiek tiek aiškinamės dėl to ženklo atsiradimo.

Teisėtai ar ne nubausti žmonės jau sumokėjo baudas, dar nežinia.

Darželį lankančių vaikų tėvai skundais ir paklausimais pradėjo atakuoti savivaldybę dar gruodžio pradžioje. Matyt, tai pratrūko tada, kai pirmieji sužinojusieji apie skirtas baudas suabejojo kelio ženklo teisėtumu.

Vis dar ieško tiesos

Klaipėdos savivaldybės Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Paukštė negalėjo tiksliai atsakyti, ar Stanislavas yra teisus.

"Mes dar šiek tiek aiškinamės dėl to ženklo atsiradimo. Kiek pamenu, ko gero, policija bus suderinusi jo pastatymą. Tokius ženklus buvo leidžiama įsirengti, kol toje vietoje kiemuose buvo nemokamas parkavimas, kad žmonės neužstatytų kiemų. Bet tiksliai pasakyti, ar viskas yra taip, negaliu", – svarstė V. Paukštė.

Jis patikino, kad į jį kreipėsi ne tik vairuotojai, bet ir policijos pareigūnai.

Ar kelio ženklas toje vietoje stovi teisėtai? Šiuo klausimu bendraujama ne tik su policininkais, bet ir su savivaldybės Viešosios tvarkos skyriumi.

Gaištama dar ir todėl, kad tarpušvenčiu nemažai valdininkų atostogauja.

Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas įsitikinęs, kad privežti vaikus prie darželio neturėtų būti draudžiama.

Vytautas Paukštė. Stop kadras

Tolerancijos nėra

Klaipėdos miesto policijos komisariato viršininkė Rasa Bekėžienė patikino, kad tyrimas tęsiamas, nes tyrėja gavo papildomų duomenų. Būtent todėl Stanislavas buvo informuotas, kad baudos mokėti nereikia.

Situacija dar gali pasikeisti, kai bus išsiaiškintas kelio ženklo teisėtumas. Jeigu sprendimas netenkins nubaustojo, jis jį gali apskųsti policijai. Tada nuobaudos klausimą nagrinės kitas policijos skyrius.

"Faktas, kad prie ikimokyklinių įstaigų turi būti sudarytos sąlygos tėvams nuvesti vaikus į darželį saugiai. Vietos gyventojų bendruomenė, darželio administracija ir savivaldybė turi rasti bendrą sutarimą ir taip išdėstyti ženklus, kad kiekvienam būtų aišku", – kalbėjo komisariato vadovė.

R. Bekėžienė tikino, kad kol bus išspręstas klausimas dėl kelio ženklo teisėtumo, vaikus į darželį vežantys tėvai turėtų mašinas palikti Rumpiškės gatvėje, sumokėti už mašinos stovėjimą ir tik tada vesti vaiką į darželį.

Viešosios įstaigos "Klaipėdos keleivinis transportas" vadovas Andrius Samuilovas konstatavo, kad nemokėti už šį laiką nėra leidžiama. Tokia tolerancija nenumatyta.