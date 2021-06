Karščiai išaugino rekordinį vandens suvartojimą – per parą daugiau nei 38 mln. litrų

Rekordinis karštis savaitgalį sumušė ir vandens sunaudojimo rekordus. Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ fiksuoja kaip niekada didelį vandens suvartojimą – pasiektas kelerių metų rekordas. Sunaudota vandens tiek, kiek jo užtektų pripildyti daugiau nei 15 olimpinių plaukimo baseinų. Įprastai per parą vasaros metu suvartojama apie 30 mln. litrų, atslinkus karščiams gyventojai sunaudojo 38 mln. litrų. Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ pastebėjo, kad iš kai kurių vandens siurblinių vandens suvartojimas šoktelėjo daugiau nei 1200 kubinių metrų per valandą. Per savaitgalį sunaudota 113 mln. litrų vandens.