 Kalėdinės girliandos – ir ant automobilio

Kalėdinės girliandos – ir ant automobilio

2025-12-04 12:36
Indrė Kiseliovaitė

Uostamiestyje šventišką nuotaiką kalėdinės dekoracijos kuria ne tik Teatro aikštėje, Danės skvere ar parduotuvių vitrinose. Klaipėdietė Ieva Liepų gatvėje užfiksavo kalėdinėmis girliandomis papuoštą automobilį, nudžiuginusį veikiausiai ne vieną niūrų antradienio rytą šia gatve važiavusį vairuotoją ar ėjusį praeivį.

Nuotaika: Liepų gatve važiavęs automobilis atkreipė daugelio klaipėdiečių dėmesį.
Nuotaika: Liepų gatve važiavęs automobilis atkreipė daugelio klaipėdiečių dėmesį. / Ievos Ž. nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Moteris nuotrauka pasidalijo feisbuko grupėje „Klaipėdos Reidai II“.

„Ėjo gruodžio 2-oji. Pilkame miesto rūke ji švietė ryškiau nei tos kaimyno pakabintos kalėdinės lemputės prieš miegamojo langus. Žibėjo taip, jog aplinkinių automobilių vairuotojai, apsisiautę savais rūpesčiais, negalėjo paslėpti tos vaikiškos šypsenos ir net niūriausią rytą pajuto tą naivų švenčių laukimą“, – sakė moteris ir padėkojo automobilio savininkui už geras emocijas.

Klaipėdietė pasakojo, kad spalvotomis kalėdinėmis girliandomis išpuoštą automobilį ji matė Liepų gatvėje, netoli Klaipėdos valstybinės kolegijos.

Tačiau svarstoma, ar tokios puošmenos ant automobilio leidžiamos ir atitinka Kelių eismo taisykles (KET), kadangi nepaisant jų grožio, jos gali blaškyti kitų keleivių dėmesį, todėl gali kilti ir avarinių situacijų.

Be to, lemputės gali atsikabinti nuo automobilio ir krisdamos ant kitos mašinos ar gatvės sukelti pavojų aplinkiniams ar jų turtui.

„Kaip mačiau iš grupės komentatorių, pagal KET taisykles tai galbūt nėra leidžiama, bet, aišku, pirminė mintis buvo, kad sugalvota superkūrybiškai, ir tokiu niūriu oru bei įtemptu visiems gyvenimo metu tikrai pakėlė nuotaiką. Kartais tiek tereikia, kad diena būtų geresnė“, – neabejojo Ieva.

KET 223 punkte nustatyta, kad eisme dalyvaujanti transporto priemonė turi atitikti nustatytus techninius reikalavimus, kurie taikomi atliekant privalomąją techninę apžiūrą.

Lietuvos policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad techninė apžiūra, nustačius tokį pažeidimą, nebūtų naikinama, bet bauda gali būti skiriama.

Anot R. Matonio, techniniuose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimuose nustatyta, kad transporto priemonėje draudžiama įrengti žibintus ir (ar) atšvaitus, kurie nėra reglamentuoti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklėje Nr. 48.

Tokios girliandos naudojimas nėra reglamentuotas minėtame teisės akte, todėl negali būti naudojamas.

Šiame straipsnyje:
kalėdinės girliandos
kalėdiškai papuoštas automobilis
KET
Kalėdos Klaipėdoje 2025

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
tevas
tik bmw ubagas taip gali sugalvoti,,,jusu svente jonines,,,
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų