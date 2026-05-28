Kaimynas ruošiasi dainų konkursui? Naktinė karaokė išvedė iš kantrybės

„Kreipiuosi į Bandužių g. 1 namo antros laiptinės kaimynus. Gal netyčia šioje grupėje yra tas dainorėlis, kuris dvyliktą valandą nakties karaokę dainuoja, ir perskaitys šią žinutę. Aš suprantu, kad gal ruošiesi kokiam nors „Lietuvos balso“ konkursui, bet tada čiuožk į karaokių barą ir ten baubk“, – piktinosi viena klaipėdietė.
Moteris neslėpė nusivylimo, kad tokie „koncertai“ vyksta jau ne pirmą kartą. Pasak jos, savaitgalį tas pats balsas daugiabutyje aidėjo, o dabar situacija vėl kartojasi.
„Visai jau žmonės nebesuvokia, kad daugiabutyje gyvena – kažkam šventė, o kažkam į darbą reikia anksti keltis“, – piktinosi gyventoja.
Moteris juokaudama pridūrė, kad jei kas nors žino, kuriame bute gyvena šis dainininkas, mielai pati jam skirtų dainą arba prisijungtų prie bendros karaokės.
Bandužių gatvės gyventojų grupėje pasirodęs įrašas greitai sulaukė dėmesio ir komentarų – žmonės ėmė dalintis panašiomis patirtimis apie triukšmingus kaimynus.
Klaipėdiečiai pripažįsta, kad kartais didžiausiais iššūkiais daugiabučiuose tampa ne remontai ar konfliktai kiemuose dėl automobilių stovėjimo vietų, o kaimynai, kurie vidurnaktį nusprendžia surengti savo asmeninį koncertą – dainuoja, rėkia ar garsiai leidžia muziką.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnį, garsus dainavimas ar kiti triukšmą keliantys veiksmai nakties metu gyvenamosiose vietose gali užtraukti baudą nuo 80 iki 200 eurų.
Pakartotiniai pažeidimai gali kainuoti dar brangiau.
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