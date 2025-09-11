Kaimynai gyventojui – nė motais: rekomenduoja pasirūpinti geresne garso izoliacija

„Naktį miegoti reikia“
Įrašas feisbuko grupėje „Debreceno“ atsirado trečiadienio rytą, jame apstu klaidų.
„Ar pas jus irgi kaiminai dzebilai kai paleidi ciut ciut garsiau muzika nakti iskart kvecia palicija?“ – teiravosi vyriškis (kalba netaisyta).
Ne vienas klaipėdietis teigė, kad naktimis įprastai žmonės ilsisi, kadangi kitą dieną turi keltis į darbą, vesti vaikus į darželius, mokyklas, tad poilsis visiems – itin svarbus.
„Nepamiršk, kad blokiniai namai, kai kaimynas dieną dešrą pjausto girdisi, tai ką kalbėti apie muziką naktį“, – priminė vienas vyras.
„Tai lai garso iziolecija dedasi“, – atsakė įrašo autorius (kalba netaisyta).
„Naktį miegoti reikia, o ne muzikos klausytis. Tam yra ausinės, nebent tu bedarbis ir tau į darbą nereikia, ir nerūpi kiti“, – rašė dar vienas klaipėdietis.
„Priklauso ar jūs kasdien leidžiate, ar šventės kokios metu, ar panašiai? Jei tai būna du ar tris kartus per metus, tai liūdna, kad iškart kviečiama policija. Mes tai leidžiame kaimynams pašvęsti kartais“, – tikino moteris.
„Tai aišku, kad reikia kviesti. Negi kentėsi dėl ubago kaimyno, kuris neturi pinigų į barą nueiti? Pasiimk savo „alchašą“ draugelį, priduok butelius ir gerk ant suoliuko parke“, – ironiškai išeitį siūlė klaipėdietis.
Kur parašyta, kad negalima?
Įrašo autorius į žmonių pasisakymus, kad yra poilsio valandos, kai neturėtų girdėtis joks triukšmas, tad policija tokiais atvejais padeda išspręsti triukšmo problemą, sureagavo neigiamai. Anot jo, niekur neparašyta, kad triukšmauti naktį negalima.
Kaip laikomasi taisyklėse nustatytų reikalavimų, kontroliuoja savivaldybės įgalioti asmenys ir policijos pareigūnai.
„Kur parašyta?“ – klausė vyriškis.
Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklėse, kurių privaloma laikytis visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, nurodyta, kad yra draudžiama uždarose patalpose groti muzikos instrumentais ir retransliuoti muziką, skleisti garsinę informaciją ir reklamą, jei patalpose nėra garsinės izoliacijos ir garsas patenka į greta esančias patalpas, pro atviras duris ar kitas angas garsas sklinda į išorinę aplinką ir trikdo asmenų rimtį, poilsį ar darbą.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nurodė, kad triukšmas pagal paros laiką skirstomas į dienos – nuo 7 val. iki 19 val., vakaro – nuo 19 val. iki 22 val. (negalima triukšmauti) ir nakties – nuo 22 val. iki 7 val. (ramybės metas, kai draudžiama triukšmauti, vykdyti remonto ar statybos darbus).
O kaip laikomasi taisyklėse nustatytų reikalavimų, kontroliuoja savivaldybės įgalioti asmenys ir policijos pareigūnai.
Bauda – iki 600 eurų
Pažeidę minėtų taisyklių reikalavimus juridiniai ir fiziniai asmenys atsako pagal Administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnį.
Šiame straipsnyje nurodyta, kad Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų, o nusižengus pakartotinai – nuo 280 iki 600 eurų.
Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas užtraukia baudą nuo 80 iki 300 eurų, o nusižengus pakartotinai – nuo 300 iki 600 eurų.
