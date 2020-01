Informacija Klaipėdos rajono gyventojams – „viename langelyje“

Pagrindinis „Vieno langelio“ principas – visos reikiamos paslaugos vienoje vietoje. Norima, kad žmonės kuo mažiau sugaištų laiko, tvarkydami dokumentus ir jiems nereikėtų vaikščioti po savivaldybę bei ieškoti reikalingo specialisto. Kabinetas, kuriame bus teikiamos šios paslaugos, įsikūrė pirmame Savivaldybės aukšte. Iš pradžių jame dirbs vienas specialistas, vėliau, stebint gyventojų srautus ir esant poreikiui, darbuotojų ratas galės būti plečiamas. „Viename langelyje“ rajono gyventojus pasitikęs darbuotojas padės jiems pasirinkti reikalingą paslaugų sritį, priims ir užregistruos prašymus, juos perduos atsakingiems specialistams.

Mūsų pagrindinis tikslas – kad jie šias paslaugas galėtų gauti vienoje vietoje, taupyti jų laiką.

„Kasmet į Savivaldybę su įvairiais klausimais kreipiasi bent keli tūkstančiai gyventojų. Jie teikia prašymus, nori konsultacijų dėl paramos būstui, socialinių išmokų ir paslaugų, domisi licencijų išdavimu, statybos ir teritorijų planavimu bei kitais svarbiais klausimais. Tad mūsų pagrindinis tikslas – kad jie šias paslaugas galėtų gauti vienoje vietoje, taupyti jų laiką. „Vieno langelio“ principą yra įsivedusi ne viena savivaldybė ir praktika rodo, kad tai pasiteisino. Tikimės, kad šią paslaugą įvertins ir mūsų rajono gyventojai“, – sako Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas.

Be to, laukia ir dar viena naujovė – gyventojai bus konsultuojami ir telefonu (8 46) 21 11 16. „Vienas langelis“ Savivaldybėje pirmadieniais ir trečiadieniais dirbs nuo 8 val. iki 18 val. Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val., o penktadieniais nuo 8 val. iki 15:45 val., be pietų pertraukos.

Nuotraukoje: Pirmajame aukšte įsikūrusiame kabinete bus galima pateikti prašymus, konsultuotis dėl statybos ir teritorijų planavimo, žemės ūkio, licencijų išdavimo ir kitais klausimais.