Informacija apie seniūnaičių rinkimus – ir ant sąskaitų

„Praėjusią savaitę įvyko pirmasis seniūnaičių rinkimų komisijos posėdis. Aptarėme, kaip vyks rinkimų procesas, etapų datas, kaip informuosime visuomenę. Nors seniūnaičiai Klaipėdos labui darbuojasi jau nuo 2012-ųjų, vis dar yra žmonių, kurie nežino, ką šie asmenys veikia. Taip pat išduosiu paslaptį – gyventojus dalyvauti rinkimuose ar patiems tapti seniūnaičiais raginsime tekstu ant sąskaitų už komunalines paslaugas. Taip tikimės didesnės informacijos sklaidos“, – pasakojo komisijos seniūnaičių rinkimams organizuoti pirmininkas Deividas Petrolevičius.

Seniūnaitis – tai gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis įstatymų nustatytas teises ir pareigas. Jis gali kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas bei kitus asmenis su prašymais, siūlymais, reikalavimais. Be to, teikti atsakymus į paklausimus, pareikšti nuomonę dėl priimamų sprendimų, teisės aktų, dalyvauti savivaldybės tarybos ir jos komitetų darbe bei pareikšti gyventojų nuomonę, teikti siūlymus. Taip pat gauti 600 eurų per metus darbinėms išlaidoms.

Seniūnaičiais norintys tapti klaipėdiečiai negali kelti savo kandidatūros – tai turi padaryti jų bendruomenės nariai. Užregistruoti kandidatūrai užtenka ir vieno žmogaus pareiškimo, tačiau, tam, jog asmuo užimtų šias pareigas, jam paramą turi išreikšti daugiau nei 5 procentai bendruomenės narių, tai patvirtindami parašais. Taip pat seniūnaičiais negali būti miesto tarybos nariai.

„Iš asmeninės patirties galiu pasakyti – buvimas seniūnaičiu suteikia statusą – kai skambini ar ko nors prašai iš įvairių įstaigų, į tavo nuomonę atsižvelgia labiau. Tiesa, su bendruomene dirbti nėra lengva – visi žmonės yra skirtingi ir visi turi savo nuomonę apie tavo siūlomus pokyčius. Tad didžiausias seniūnaičio pasiekimas derybose, kai lieka tik dvi bendruomenės pozicijos – „taip“ arba „ne“. Vis dėlto, jei esi veiklus žmogus ir nori nuveikti daug gero miestui bei savo bendruomenei, seniūnaičiu tapti tikrai verta“, – pasakojo buvęs seniūnaitis Aurimas Mockus.

Seniūnaičiai darbuojasi 4 metų kadenciją. Rugsėjį uostamiestyje planuojama rinkti seniūnaičius 55 seniūnaitijose.