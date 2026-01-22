Į Šventosios katilinę investuota pusė milijono eurų

Iki šiol Šventojoje šiluma buvo gaminama dujiniais katilais, kurie vasarą dirbdavo neefektyviai dėl mažų apkrovų, dažnų paleidimų ir stabdymų, todėl įrangos efektyvumas buvo ribotas, o eksploatacinės sąnaudos didesnės. Atnaujinant katilinę, įrengti trys oras–vanduo tipo kompresoriniai šilumos siurbliai bei trys akumuliacinės talpos. Nešildymo sezono metu šilumos poreikį planuojama padengti šilumos siurbliais, o kartu numatoma pakeisti senus dujinius katilus mažesnės galios ir efektyvesniais (du po 720 kW), kad įranga geriau atitiktų realias apkrovas ir patikimai dengtų pikus bei rezervą.
Pagal projektinius skaičiavimus naujai įrengiami šilumos siurbliai Šventosios katilinėje per metus pagamins apie 874 MWh šilumos energijos. Šis šilumos kiekis bus naudojamas 10 daugiabučių namų (256 butų), taip pat – Šventosios mokyklos, vaikų darželio „Sigutė“, ambulatorijos ir socialinių paslaugų centro šilumos ir karšto vandens poreikiui užtikrinti. Bendra šių objektų šildoma erdvė sudaro daugiau kaip 17 tūkst. kv. metrų.
Nauji šilumos siurbliai leis mažinti priklausomybę nuo gamtinių dujų, didinti atsinaujinančios energijos dalį ir prisidėti prie švaresnės aplinkos. Vietos gyventojai taip pat pajus naudą – stabilesnę ir ilgalaikėje perspektyvoje palankesnę šilumos kainą.
Įrenginiai jau sumontuoti, atšilus orams bus atliekami galutiniai derinimo darbai. Planuojama, kad pasibaigus šildymo sezonui, šilumos energija karštam vandeniui jau bus gaminama naudojant tik šilumos siurblius.
