 Į pajūrį – tik pagal taisykles: pareigūnai moteris tikrindavo liniuote

Į pajūrį – tik pagal taisykles: pareigūnai moteris tikrindavo liniuote

2026-05-25 17:42
Ramunė Bandzienė (LNK)

Kokie buvo maudymosi kostiumėliai, kodėl į paplūdimį einančias moteris pasitikdavo pareigūnai su liniuotėmis, kada Lietuvoje atsirado nudistų paplūdimiai ir kodėl pajūryje buvo uždrausti azartiniai lošimai? Visa tai Lietuvos jūrų muziejaus istorikai sudėjo į specialią parodą. Joje rodoma, kaip žmonės prie jūros poilsiavo iki Antrojo pasaulinio karo.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Buvo laikai, kai į paplūdimį įeinančias moteris pasitikdavo pareigūnas ir liniuote matuodavo, ar sijonėlio ilgis yra deramas. Jeigu sijonėlis būdavo per trumpas – varydavo lauk. Muziejininkai sako, kad taip buvo XX amžiaus pradžioje, kai paplūdimiai tapo mišrūs, o maudymosi kostiumai – atviresni. Tačiau iki Pirmojo pasaulinio karo įdegis apskritai buvo laikomas prastuomenės ženklu.

„Matome labai įdomius vaizdus – daugybę žmonių, visi jie su kostiumais, damos su suknelėmis, vualiais, skėtukais. Daugiausia, ką sau leisdavo vyrai, – prasisegti švarką“, – pasakojo istorikas Dainius Elertas.

Dainius Elertas
Dainius Elertas / Ž. Gedvilos/ ELTOS nuotr.

Prieš porą šimtmečių paplūdimiuose stovėjo specialūs maudynių vežimai, kuriuose moterys persirengdavo ir galėdavo bristi į jūrą nestebimos pašalinių akių. O kad išdrįstų niurktelėti į šaltą jūrą, padėdavo vadinamosios maudynių damos.

„Būdavo tokios specialios moterys – stambios, didelės, kurios taip ir vadinosi maudynių damos. Jos eidavo, apkabindavo, panardindavo į tą šaltą vandenį, ištraukdavo iš ten ir panašiai“, – aiškino D. Elertas.

Buvo nustatytos net valandos, kada gali maudytis vyrai, o kada – moterys. Apie tai skelbdavo būgno dūžiai. Kitur vyrams ir moterims būdavo skiriami atskiri paplūdimio ruožai, o juos pažeidus grėsė baudos.

LNK stop kadras

„Tos baudos už įvažiavimą, už pažeidimą ar bandymą priartėti, spoksoti ir panašiai – tas fondas būdavo skiriamas skurdžiausių vietinių gyventojų pašalpoms“, – sakė D. Elertas.

Ilgainiui keitėsi ne tik paplūdimių taisyklės ir apranga. Tačiau mažiau atidengtas kūnas kai kam patinka ir dabar.

XX amžiaus pradžioje Klaipėdoje atsirado ir neva nepadori naujovė – nudistų būreliai.

„Tai susiję su mankštinimosi gryname ore idėja. Žinoma, tai buvo visiškai nepriimtina daugumai“, – pasakojo D. Elertas.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Tada atsirado paplūdimiai nudistams ir pramogų vietos kurortininkams – vadinamieji kurhauzai.

Pakalbinti parodos lankytojai sakė, kad neigiamai vertintų, jeigu prie paplūdimio stovėtų kazino.

Tačiau mūsų pajūryje anksčiau veikė net keli kazino. Tik dėl jų sukilo moterys.

„Smiltynės kazino buvo uždarytas spaudžiant moterų organizacijoms. Joms nepatiko, nes vyrai pralošdavo pinigus, vykdavo pasilinksminimai kiaurą naktį, kažkas net nusišaudavo“, – pasakojo D. Elertas.

Itin garsi pasilinksminimų vieta buvo Nemirsetoje, pasienyje.

„Ten, pavyzdžiui, Gargždų ir Kretingos merginos važiuodavo uždarbiauti, pigiai ten kainuodavo“, – teigė D. Elertas.

LNK stop kadras

Tačiau taip buvo XX amžiaus pradžioje. O prieš maždaug pustrečio šimto metų jūroje niekas nesimaudė. Net vaikščiojimas pakrante kėlė įtarimų, kad žmogus atėjo rinkti bangų išmestų daiktų arba yra šnipas. Už tai buvo galima sulaukti bausmės.

Pajūrio kurortų idėja į Lietuvą atkeliavo iš Vakarų Europos, kur tapo madinga prie jūros stiprinti sveikatą.

„Dabartinis vaizdas, jeigu taip struktūriškai pažiūrėtume, gimė kartu su kurorto arba maudynių infrastruktūra. Pavyzdžiui, atsirado pasivaikščiojimo takai, suoliukai, apžvalgos vietos, lauko kavinės“, – aiškino D. Elertas.

Istoriko teigimu, vystantis kurortams gerėjo ir susisiekimas. Iš pradžių į pajūrį poilsiautojai vykdavo karietomis, vėliau atsirado tramvajai ir autobusai, o į Kuršių neriją kursavo garlaiviai ir keltai.

Šiame straipsnyje:
pajūris
vasara
paplūdimys
lietuvos pajūris
Dainius Elertas
maudymosi kostiumėliai
nudistų paplūdimys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų