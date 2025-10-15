Į langus lekia akmenys

Moteris, pasislėpusi po anonimo kauke, apie šią situaciją feisbuke paskelbė viešą įrašą, bet nenurodė tikslios vietos, kurioje jaunimas taip „pramogavo“.
Tačiau į situaciją sureagavo ir kiti klaipėdiečiai, pastebėję šiuos vaikus.
„Tie patys bėgioja ir Jurginų gatvėje, netoliese“, – savo stebėjimu dalijosi klaipėdietė Erika P.
Anot anonimiškai pasisakiusio klaipėdiečio, su tokiais vaikais reikėtų elgtis griežčiau.
„Jaunimas vis dažniau prisigalvoja įvairiausių nedorybių. Kuo toliau, tuo baisiau darosi – nejaugi tėvai nepastebi tokio savo vaikų elgesio?“ – teigė jis.
Ši situacija Klaipėdoje kelia klausimą – ar jaunimo elgesys yra pakankamai kontroliuojamas ir kaip vaikai apskritai drįsta taip elgtis.
Remiantis Administracinių nusižengimų kodeksu, už pažeidimus, padarytus asmenų iki šešiolikos metų, administracinė atsakomybė tenka jų tėvams ar globėjams. Tačiau asmenys, jau sulaukę šešiolikos metų, už tokias veikas turi atsakyti patys.
Klaipėdiečiai, pastebėję viešosios tvarkos pažeidimus, raginami pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba informuoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją.Moteris, pasislėpusi po anonimo kauke, apie šią situaciją feisbuke paskelbė viešą įrašą, bet nenurodė tikslios vietos, kurioje jaunimas taip „pramogavo“.
Tačiau į situaciją sureagavo ir kiti klaipėdiečiai, pastebėję šiuos vaikus.
„Tie patys bėgioja ir Jurginų gatvėje, netoliese“, – savo stebėjimu dalijosi klaipėdietė Erika P.
Anot anonimiškai pasisakiusio klaipėdiečio, su tokiais vaikais reikėtų elgtis griežčiau.
„Jaunimas vis dažniau prisigalvoja įvairiausių nedorybių. Kuo toliau, tuo baisiau darosi – nejaugi tėvai nepastebi tokio savo vaikų elgesio?“ – teigė jis.
Ši situacija Klaipėdoje kelia klausimą – ar jaunimo elgesys yra pakankamai kontroliuojamas ir kaip vaikai apskritai drįsta taip elgtis.
Remiantis Administracinių nusižengimų kodeksu, už pažeidimus, padarytus asmenų iki šešiolikos metų, administracinė atsakomybė tenka jų tėvams ar globėjams. Tačiau asmenys, jau sulaukę šešiolikos metų, už tokias veikas turi atsakyti patys.
Klaipėdiečiai, pastebėję viešosios tvarkos pažeidimus, raginami pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba informuoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją.
Naujausi komentarai