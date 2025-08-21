Į kapines – vogti gėlių

„Pasirodo, būna ir taip“
Moteris vardu Inga panoro viešai pasidalinti tuo, kas nutiko, ir taip įspėti kitus, kad net ir kapinėse neprarastų budrumo.
„Po trumpos ceremonijos dėdės urna su pelenais buvo užkasta mano senelių kape. Aš supratau, kad žvakutes, kurias norėjau uždegti seneliams, palikau mašinoje, taigi, visiems išvykus į maitinimosi įstaigą, grįžau prie kapo ir netekau amo – kažkokia moteris knisosi po ką tik padėtas gėles ir krovėsi jas į savo maišą. Vos sugebėjau išsitraukti telefoną ir nufilmuoti. Būkite budrūs. Pasirodo, būna ir taip“, – teigė nukentėjusioji.
Vaizdo įraše matyti per kapinių teritoriją skubiu žingsniu nuo kapo nueinanti trumpais šviesiais plaukais, balta palaidine ir tamsiu sijonu vilkėjusi moteriškė. Vienoje rankoje ji laiko penkių litrų talpos tuščią butelį. Ant kito peties matyti maišas.
Išplūdo įvairiais žodžiais
„Kadangi buvau tikrai šoko būsenos, nepavyko užfiksuoti iš pat pradžių, kas vyko. Grįžau prie kapo ir pirma mintis pamačius tą moterį kilo, kad kažkas pavėlavo ir atėjo. Tačiau, kai pamačiau, kad gėles kišasi į maišą, nustėrau. Paklausiau, ką čia veikia, ji nerišliai bandė sakyti, kad neva kažką palaidojo. Ji iš pradžių nesuprato, kad aš atėjau būtent prie šito kapo. Kai pasakiau, kad padėtų gėles atgal, ji metė jas ant kapo ir pradėjo mane plūsti visokiais žodžiais: beprote, kvaila boba ir panašiai, ir sparčiu žingsniu pasileido pirmyn“, – sakė įvykį išgyvenusi Inga.
Po šio nemalonaus susidūrimo ji nusprendė paskambinti savo pusseserei, pasidalinti, kas nutiko.
„Kai pamačiau, kad ta moteris nuėjo gerokai toli, pasakiau, kad gal reikėjo vytis. Bet po ką tik įvykusios ceremonijos tikrai nebuvau nusiteikusi bėgioti po kapines“, – tikino moteris.
Prie kapų matė ir kiti
Kadangi šiuo įrašu buvo pasidalinta viešai, atsirado žmonių, kurie ne tik užjautė dėl netekties, bet ir pasidalijo savo patirtimis.
„Laidojome brolį ir matėme, kaip ta pati moteris sėdėjo netoliese ir laukė, kol mes išvyksime iš aikštelės“, – tikino vienas vyriškis.
„Vyko protu nesuvokiamas įvykis. Mes tik atsisveikinome su mums brangiu žmogumi, o po kelių minučių nurenkamas kapas. Labai sunku tai suprasti“, – stebėjosi kitas.
„Prieš 15 metų Kaišiadoryse nuo tėvelio kapo vainikus pavogė“, – pasidalijo kita moteriškė.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Kazlauskas sakė, kad vagysčių kapinėse būna retai, tačiau viena kita pasitaiko, dažniausiai vagiamos gėlės.
„Masiškai tikrai nėra. Būna kartais tokių atvejų, žmonės ateina skųstis, bet ką mes galime padaryti? Yra nesąžiningų žmonių. Gal asocialūs, gal neturi už ką nusipirkti. Sunku pasakyti. Nepagautas – ne vagis“, – teigė R. Kazlauskas.
Naujausi komentarai