Gyventojai meldžia šiltesnės žiemos, nes per kišenes kirs ne tik biokuro ir dujų kainos

Dalis Priekulės gyventojų, kad nešaltų sako jau dabar dirbantys kūrikais – vieni namus šildo malkomis, kiti – briketais, o Elena Beržinskienė pasistatė granulinį katilą, tam, kad senatvėje būtų lengviau ir netektų kelis kartus per dieną malkų kilnoti bei suodžių valyti praneša LNK.

„Anksčiau tik su malkomis kūrendavome, o dabar su granulėmis. Taip yra patogiau, o aš ir bijau – anksčiau turėjau pečių su malkomis – pridėjau ir vieną sykį elektros neliko, pradėjo bėgti vanduo“, – atviravo ji.

Priekulės gyventojai sako, kad šis šildymo sezonas ir be itin brangių dujų jiems bus išskirtinis. Mat, beveik visos biokuro rūšys brango. Vieni tvirtina mokėję dešimt kiti – 30 proc. brangiau. Ir brango kuras jau nuo pavasario. O rudenį kainos dar labiau įsismarkavo.

„Kas kaltas čia yra? Aš nesuprantu, dėl ko brangina. Malkos pabrango jau daugiau kaip pusę kainos. Galiu kūrenti tik malkomis – daugiau niekuo“, – skundėsi kita Priekulės gyventoja Nijolė Lazutkienė.

„Šiemet briketus pirkau. Pensiją padidino kapeikomis, o šildymas pabrango dešimčia kartų. Už briketus praeitais metais mokėjau 125-130 eurų, o šiemet – 170 eurų“, – piktinosi priekuliškė Zita Lotužienė.

Bet Priekulės gyventojai pripažįsta, kad biokuru jiems šildytis vis tiek pigiau nei miestiečiams dujomis.

„Galbūt pigiau negu miestuose žmonės už karštą vandenį moka. Nes sūnus nuomojasi butą, tai taip – pigiau. Aštuonis mėnesius reikia kūrenti, o ten aštuonis mėnesius reikia mokėti. O čia nusiperki vieną kartą už 300-400 eurų ir viskas“, – kalbėjo priekuliškė Virginija Plungienė.

„Klaipėdos energija“ klaipėdiečių ir Gragždų gyventojų būstams šildyti irgi naudoja pusę dujų ir pusę biokuro, ir pastebi, kad abiejų kuro rūšių kainos vis aukštyn kyla.

„Tendencijos nėra džiugios, paprastai būdavo, kad biokuras vasarą pinga. Šią vasarą įvyko priešingai – biokuras brango. Lyginant praėjusių metų rugsėjo biokuro kainą ir šių metų rugėjo biokuro kainą, mes matome, kad ji padidėjo dešimčia procentų. Ir, kaip sako mūsų Gamybos direktorius, biokuras šiuo metu, artėjant šildymo sezonui, brangsta ne dienomis, o valandomis“, – sakė „Klaipėdos energijos“ atstovas Arūnas Liubinavičius.

Šilumininkams ne paslaptis ir kodėl biokuras vakarų Lietuvoje – toks brangus. „Mediena tapo labai paklausi. Mes vakarų Lietuvoje išvis visada kaip energetikai mokame maždaug dešimt procentų brangiau už biokurą. Todėl, kad čia yra mažai miškų, paruošiama mažai medienos. Kita vertus, vakarų Lietuvoje yra labai stipri baldų pramonė ir valdininkai superka tą atliekinę medieną. Be to, ne paslaptis, kad mediena per Klaipėdos uostą iškeliauja į kitas šalis“, – teigė „Klaipėdos energijos“ atstovas.

Anot Klaipėdos energetikų, ne tik brangstančios dujos ir biokuras kirs per šilumos vartotojų kišenes – nepriklausomi gamintojai rugsėjį irgi pakėlė šilumos kainą net tris kartus.

Priekuliškiai viliasi, kad bent orai jų pagailės – nebus itin šaltos žiemos, tada ir kūrenti reikės mažiau.