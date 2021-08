Geros žinios priemiesčių gyventojams: vandens slėgio trūkumų nebejaus

„Slėgio svyravimo problemos šią vasarą buvo itin aktualios. Per vasarą net kelis kartus buvo fiksuoti vandens vartojimo rekordai – per parą sunaudota tiek vandens, kiek jo telpa 15 Olimpinių baseinų, o želdynų laistymui per kelis vasaros mėnesius sunaudota daugiau nei 43 milijonai litrų vandens. Dėl to priemiesčių, aukštesnėse vietose ir toliau nuo Klaipėdos centro gyvenantys klientai jautė trumpalaikius slėgių svyravimus“, – sako bendrovės „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.

Pirmieji pokyčių sulaukė – Gindulių, Slengių, Triušelių ir dalies Tauralaukio – gyventojai. Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ Liepų gatvėje pastatė trečio kėlimo siurblinę, kurios pagalba šių gyvenviečių gyventojai nebejaus trumpalaikių slėgių svyravimų. Dabar iš Klaipėdos miesto centralizuotų tinklų atitenkantis iki 2,7 bar slėgio vanduo, Liepų gatvės pabaigoje, ties įvažiavimu į uostamiestį, trečio kėlimo stoties pagalba pakeliamas beveik dvigubai – iki 5,2 bar ir toliau tiekiamas į gyvenvietes. Gindulius, Slengius, Triušelius ir dalį Tauralaukio jau pasiekia didesnio slėgio vanduo.

„Naujai įrengta trečio kėlimo siurblinė nuolat palaiko optimalų vandens slėgį net ir esant didesniams vandens suvartojimui. Siurblinės pagalba bus galima per valandą patiekti 100 kubinių metrų vandens. Tikimės, kad nuo šiol šių gyvenviečių gyventojai didelio slėgio trūkumo nejus net ir per didžiausius karščius ir kaimynams laistant želdinius vakarais“, – sako B. Jonikas.

Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ planuoja įrengti dar dvi trečio kėlimo stotis. Vieną jų turėtų atsirasti Tauralaukyje, dar viena antžeminę slėgio kėlimo stotį planuojama statyti Medelyno gatvėje, ties Rėvos ir Labrencų gatvėmis, Klaipėdoje. Siurblinių įrengimas kainuos daugiau nei 200 tūkst. eurų.

Bendrovė šiuo metu eksploatuoja 33 trečio kėlimo siurblines. Jos įrengtos daugiaaukščių pastatų rūsiuose, požeminėse šachtose, atskiruose pastatuose. Daugumoje trečio kėlimo siurblinių įdiegta kompiuterizuota technologinio proceso valdymo informacinė sistema, kuri suteikia galimybę nuolat stebėti siurblinių technologinius režimus, operatyviai reaguoti likviduojant gedimus, užtikrinti patikimą vandens tiekimą vartotojams. Trečio kėlimo siurblinių darbas visiškai automatizuotas, stebimas ir valdomas per SCADA sistemą dispečerinėje visą parą.