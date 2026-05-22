Dūmai šokiravo keleivius: viešasis transportas gali virsti rūkymo zona?

Drąsiai traukia cigaretes
Rytinis reisas, pilnas keleivių autobusas ir tarp sėdinčių paauglių rankų keliaujanti elektroninė cigaretė – tokį vaizdą pastebėjo ne vienas klaipėdietis.
Nors atrodo, kad jaunimas elektronines cigaretes autobusuose rūko slapta, tačiau aplinkiniai tai puikiai mato ir užuodžia.
„Važiavau miesto autobusu ir prie manęs sėdėjo keturi jaunuoliai, panašu, kad 15–16 metų – važiavo du vaikinai ir dvi merginos. Visi tarpusavyje kalbėjosi ir pasikeisdami traukė elektrinę cigaretę, dalijosi“, – pasakojo klaipėdietė Rima.
Anot moters, labiausiai nustebino tai, kad jaunuoliai taip elgėsi viešoje vietoje – autobuse tuo metu buvo daug keleivių, ypač vaikų.
„Buvo rytas, autobuse daug žmonių važiavo ir keista, kad jaunuoliai taip nepagarbiai elgėsi, kai autobuse pilna žmonių. Nejaugi čia leidžiama rūkyti? Dar keisčiau, kai tai daro nepilnamečiai“, – stebėjosi klaipėdietė.
Moteris neslėpė pasipiktinimo ir ironizavo, kad viešasis transportas gali virsti rūkymo zona.
„Gal dar pradėkime paprastas cigaretes autobusuose rūkyti?“ – retoriškai klausė ji.
Skundų dar negauta
Vis dėlto taisyklės yra aiškios – rūkyti miesto autobusuose draudžiama.
Viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ atstovų teigimu, rūkyti viešojo transporto priemonėse yra draudžiama, nepriklausomai nuo to, ar naudojamos įprastos, ar elektroninės cigaretės.
Šis draudimas taikomas tiek keleiviams, tiek vairuotojams.
„Viešasis transportas yra bendra erdvė, kuria kasdien naudojasi tūkstančiai keleivių, todėl siekiame užtikrinti saugią, patogią ir pagarbią kelionių aplinką visiems. Šiuo metu oficialiai užfiksuotų rūkymo atvejų transporto priemonių salonuose nėra gauta, pavieniai pažeidimai gali būti sunkiau pastebimi ir nustatomi“, – tvirtino įstaigos atstovai.
Informuoti vairuotoją
Keleiviai, pastebėję tokius pažeidimus, kviečiami nelikti abejingais ir informuoti vairuotoją arba perduoti informaciją atsakingoms institucijoms.
„Tik bendru atsakingu elgesiu galime užtikrinti patogią ir saugią kelionių aplinką visiems keleiviams“, – teigė atstovai.
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnis draudžia rūkyti viešajame transporte, o už šio draudimo nesilaikymą Administracinių nusižengimų kodekso 429 straipsnyje numatyta administracinė atsakomybė – įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų.
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