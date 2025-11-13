Bendruomenėje – tikinčiųjų šventė: Kristaus Karaliaus bažnyčia švenčia 80 metų jubiliejų

Naujai paskirtas Kristaus Karaliaus bažnyčios klebonas Andrius Vaitkevičius pažymėjo, kad šios bažnyčios istorija mums primena apie sudėtingą pokario laikotarpį, kai, nepaisant sovietinio režimo ir bandymų keisti miesto veidą, ši bažnyčia Klaipėdoje išliko tarsi tikėjimo simboliu.
„Tokiame įdomiame arba keistame kontekste, būdingame komunistiniam režimui, katalikai, atvažiavę gyventi į miestą, norėjo turėti savo bendruomenę. Tad 1945 m. parašė prašymą tuometinei valdžiai, ir buvo paskirta ši bažnyčia, kuri tada priklausė irvingistams. E. Irvingas buvo kunigas, senosios katalikų tradicijos išpažinėjas. Jų bendruomenė buvo labai maža. Po karo ši bažnyčia stovėjo tuščia, tad ją paskyrė katalikams“, – pasakojo A. Vaitkevičius.
Bažnyčia tapo tarsi rezistencijos centru – tyliojo pasipriešinimo ženklu prieš tuometinį režimą.
„Jubiliejaus šventimas yra susimąstymo metas ir bandymas prisiminti visą sukauptą laiką, patirtis tiek, kiek siekia mūsų istorinė atmintis. Iš praeities mes geriau suprantame, kas esame, todėl tai svarbus momentas tiek istorine, tiek dvasine prasme“, – kalbėjo klebonas.
Minint 80-metį bus siekiama ir tam tikrų pokyčių.
Bus siekiama prisidėti ir prie „Carito“ iniciatyvos – ilgai galiojančių produktų rinkimo ir atidavimo jų stokojantiems klaipėdiečiams.
Pasak A. Vaitkevičiaus, ketinama suaktyvinti ir sielovadinę, ir socialinę veiklą.
Kadangi jaunuoliai kasmet ruošiasi sakramentų priėmimui, svarstoma, kad jie galėtų prisidėti prie tų, kurie neš dosnumo krepšelius į Nakvynės namus ar kitiems vargstantiesiems. Taip jie patys pamatytų žmones, kuriems reikia pagalbos.
Lapkričio 23-iąją, tikrąją jubiliejaus dieną, šioje bažnyčioje vyks ir Kristaus Karaliaus atlaidai, kuriuose dalyvaus vyskupas Algirdas Jurevičius, įvairios klaipėdiečių bendruomenės.
„Po mišių valgysime plovą, gersime kavą, švęsime“, – pažymėjo A. Vaitkevičius.
