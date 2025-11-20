Bebrai puola medžius: Klaipėda reaguoja naujomis apsaugos priemonėmis

Šiais metais centrinėje miesto dalyje jautriausiomis bebrų poveikiui laikomos Malūno tvenkinio pakrantės rytinė ir pietinė dalys bei Danės upės pakrantės atkarpa ties Joniškės gatve. Iki 2025 m. gruodžio pradžios šiose vietose planuojama įrengti ne mažiau kaip 110 ilgalaikių medžių apsaugų – metalinių tinklų, apjuosiančių medžių kamienus.
Šie veiksmai nėra vienkartinė reakcija. Savivaldybė ir anksčiau ėmėsi želdinių apsaugos priemonių. Malūno parkas – vienas vertingiausių miesto žaliųjų plotų – išlieka pagrindiniu prioritetu. Dar 2024 m. jame buvo įrengtos 37 medžių apsaugos nuo bebrų. Didžioji dalis naujųjų, 2025 m. planuojamų apsaugų, taip pat bus skirta šio parko medžiams, siekiant užtikrinti saugią aplinką lankytojams.
Klaipėdos miesto savivaldybė siekia išlaikyti pusiausvyrą tarp miesto gamtinės ir urbanistinės aplinkos. Situacija bus toliau stebima, o prireikus – imamasi papildomų priemonių miesto želdiniams apsaugoti.
