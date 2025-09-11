Bažnyčia – ir šviesių iniciatyvų erdvė

Vyksta įvairūs renginiai
Tiek šią, tiek kitą savaitę bažnyčioje suplanuoti įvairūs renginiai – nuo knygos apie Klaipėdos vitražus ir freskas pristatymo iki ekskursijos ir simboliškos vainiko pynimo talkos, kviečiančios ne tik susipažinti vieniems su kitais, bet ir sužinoti įdomybių apie uostamiestį bei jame kuriančius ir gyvenančius žmones.
„Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vyksta tikrai nemažai kultūrinių renginių. Sakyčiau, dažniausi jų – sakralinės muzikos koncertai. Dauguma jų organizuojami bendradarbiaujant su kultūros centru Žvejų rūmai. Prieš kelerius metus skambėjo Sausio 13-ajai paminėti skirtas koncertas, lydimas įspūdingos šviesų instaliacijos. Verta paminėti ir ilgametę tradiciją turintį Kalėdinių giesmių festivalį, organizuojamą Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“, bei sakralinės muzikos koncertus iš tarptautinio kamerinės muzikos festivalio „Impresijos“ programos ar folkloro festivalio „Parbėg laivelis“ giesmių vakarus“, – apie tradicinius renginius ne tik parapijiečiams, bet ir visiems šios bažnyčios lankytojams pasakojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios referentė Goda Povilaitytė.
Pažintis – ir su vitražais
Anot G. Povilaitytės, mažesni ir labiau kameriniai renginiai vyksta bažnyčios choro patalpose, o ne pačioje bažnyčioje.
Visi šie renginiai ir iniciatyvos skirti tam, kad pažintume savo miesto istoriją.
„Tai ir knygų pristatymai, poezijos skaitymai, filmų peržiūros, asmenybės ugdymo paskaitos tiek jaunimui, tiek dirbantiems, tiek senjorams. Štai ir artėjančią savaitę vyks bent du renginiai, į kuriuos labai kviečiame klaipėdiečius. Pirmadienį, rugsėjo 15 d., 18.45 val. pačioje bažnyčioje vyks Birutės Skaisgirienės knygos „Klaipėdos monumentalioji dailė: freskos ir vitražai. Detektyvai bei istorijos“ pristatymas. Šį kartą renginys vyks pačioje bažnyčioje, kadangi jau pati bažnyčios aplinka – vitražai ir freskos – bylos į mūsų širdis. O artėjantį šeštadienį, rugsėjo 20 d., 16 val. susitiksime pasivaikščiojimui ir detalesniam vitražų, freskų apžiūrėjimui. Tai nepaprasta proga prieiti arčiau ir įsižiūrėti į detales, paprastai nepastebėtas, išgirsti šių meno kūrinių sukūrimo istorijas“, – teigė pašnekovė.
Kviečia ir į talkas
Visi bažnyčioje vykstantys renginiai – nemokami, o jų tikslas – telkti bendruomenę, puoselėti kultūrinį ir dvasinį ryšį, skatinti domėjimąsi miesto istorija bei dalintis gyvenimo džiaugsmu.
„Visi šie renginiai ir iniciatyvos skirti tam, kad pažintume savo miesto istoriją, kad galėtume kurti prasmingesnę savo dabartį, kad galėtume burtis draugėn ir praturtinti vieni kitus tuo, ką esame sukaupę, kuo apdovanoti. Pačioje Biblijos pradžioje apie žmogų ištarti Dievo žodžiai tebegalioja mums ir šiandien: „Negera žmogui būti vienam!“ Tam ir esame, tam ir kuriame, tam ir kviečiame susitikimams, kad nepritrūktume gyvenimo džiaugsmo“, – tikino G. Povilaitytė.
Prieš šventes klaipėdiečiai kviečiami prisijungti į švarinimo ar bažnyčios puošybos talkas. O šį penktadienį šioje bažnyčioje vyks vainiko pynimo talka.
„Kadangi sekmadienį, rugsėjo 14 d., švęsime Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventę, penktadienį pinsime Kryžiui papuošti skirtą vainiką. Pynimo pradžia – 9 val. klasėje, esančioje priešais raštinę. Labai laukiame darbščių rankų. O sekmadienį po 12 val. šv. mišių giesme ir malda pagerbsime šventoriuje stovintį Kryžių“, – apie dar vieną iniciatyvą užsiminė G. Povilaitytė.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
Naujausi komentarai