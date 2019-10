Atgimsta viltis dėl sporto komplekso Gargžduose

Pranoksta galimybes

Akivaizdu, kad daugiau nei 20 mln. eurų vertės, 13 tūkst. kv. m ploto sporto kompleksas – savivaldybei per brangus.

Todėl dideli planai metų metais ir nebuvo įgyvendinti. Skaičiuojama, kad, net statant privačiam investuotojui, rajonui tai būtų per didelė finansinė našta. Kasmet net ketvirtį amžiaus tektų iš biudžeto atseikėti po 1,3 mln. eurų. Tačiau tokią solidžią sumą galima panaudoti ir efektyviau – pavyzdžiui, darželių plėtrai, kelių infrastruktū rai gerinti ir kt.

Klaipėdos rajono vicemerė Violeta Riaukienė pastebėjo, kad tokio didelio objekto atsiradimas Gargžduose ateityje keltų nemenką galvosūkį: ir kaip tokį objektą išlaikyti, ir kaip jį įveiklinti.

„Viskas turi būti įvertinta. Reikia nepamiršti, kad šalia turime ir didmiestį, kuriame taip pat kuriasi panašios erdvės“, – pabrėžė pašnekovė.

Dviguba nauda

Realiai įvertinus galimybes Klaipėdos rajone pagaliau pastatyti žmonių taip laukiamą objektą ir investiciją išnaudoti kaip įmanoma naudingiau, nuspręsta atsisakyti ypač didelio ir brangaus statinio bei įgyvendinti kiek mažesnį pro-jektą. O jį statant Gargždų stadione kartu sutvarkyti ir nemažą miesto dalį.

Pasak V.Riaukienės, toks sprendimas leis vienu šūviu nušauti du zuikius – bus ne tik pagaliau pradėtas įgyvendinti projektas ir ištesėtas gyventojams seniai duotas pažadas, bet ir kompleksiškai sutvarkyta didelė aplink naująjį kompleksą esančios infrastruktūros dalis, kuri bus skirta visiems gargždiškiams bei miesto sve-čiams, didins šios teritorijos patrauklumą.

„Jeigu šis daugiafunkcis centras būtų statomas naujoje erdvėje, ten reikėtų sukurti naują infrastruktūrą, o tai yra kur kas brangiau, nei atnaujinti, patobulinti tai, kas jau yra sukurta“, – sakė V.Riaukienė.

Naujajam centrui dygstant stadione, būtų įrengta apie 200 naujų automobilių stovėjimo vietų, dar 120 bei kelios vietos dideliems autobusams suplanuotos ir senojoje stadiono aikštelėje, kuri būtų atnaujinta.

„Naujų automobilių stovėjimo vietų sukūrimas šioje miesto dalyje yra labai svarbus aspektas, nes čia vyksta ir futbolo varžybos, todėl patobulinta infrastruktūra tik geriau atlieps gyventojų poreikius“, – pastebėjo V.Riaukienė.

Dabar numatomo įgyvendinti projekto metu taip pat atsiras pėsčiųjų ir dviračių takai, bus sutvarkyti šaligatviai, apšvietimas, pokyčiai paliestų ir Kranto vidurinę mokyklą, ir švietimo centrą, ir stadioną.

Leistų sutaupyti

Specialistai pabrėžia, kad Europos šalyse miestai investuoja būtent į jau sukurtą infrastruktūrą. Be to, Gargždų stadionas, kaip galima naujojo sporto cen- tro vieta, dokumentuose minima jau nuo 2002-ųjų. Tik vėliau, numačius minėtą ypač didelį kompleksą, nu-spręsta jį pastatyti S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje, mat niekur kitur toks didelis statinys tiesiog nebūtų tilpęs.

Skaičiuojama, kad statant kompleksą S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje reikalingos infrastruktūros sukūrimas kainuotų maždaug triskart brangiau, nei pasirinkus investuoti Kvietinių gatvėje.

Be to, pasirinkus kompleksą statyti Gargždų stadiono vietoje būtų užbėgta už akių ir galimoms spūsčių problemoms. Jau ir dabar pastebima, kad po didesnių varžybų iš Kvietinių gatvės automobilių srautas išsiskirsto per keliolika minučių, nes išvažiuoti galima per kelias gatves.

O S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje išvažiavimas organizuojamas dviem išvažomis į pagrindinę gatvę, todėl posūkis į kairę dar labiau trukdytų automobilių eismui.

Prisidės ir valstybė

Skaičiuojama, kad šiuo metu numatomo statyti komplekso kaina sieks bemaž perpus mažiau, nei anksčiau planuoto, – apie 10 mln. eurų.

Klaipėdos rajono siekis turėti daugiafunkcį sporto kompleksą jau sulaukė ir viltingai nuteikiančio Vyriausybės dėmesio – gautas pažadas, kad pusė komplekso kainos bus dengiama iš Valstybės investicijų programos, tad savivaldybei kasmet ir tik trejus metus reikės iš savo biudžeto skirti apie pusantro milijono.

Kitaip tariant, vietoj daugiau nei 32 mln. eurų per 25 metus už objektą S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje savivaldybė į komplekso statybą Gargždų stadione įneš ne daugiau nei penkis milijonus.

„Po konkurso procedūrų ši suma gali dar sumažėti. Jeigu dar bus skirta pinigų ir iš Vyriausybės, šis projektas tikrai yra įmanomas, ir tai nebūtų didelė našta savivaldybei“, – neabejojo vicemerė.

Miestas „nenukraujuos“

Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai atnaujintus sporto komplekso statybų planus neseniai pristatė ir gyventojams.

Diskutuojant su gyventojais buvo išgirsta nuogąstavimų, kad naujasis objektas pareikalaus „aukų“ – bus kertami medžiai, nebeliks šiuo metu esančio stadiono. Vis dėlto savivaldybės atstovai tvirtina, kad baiminamasi be pagrindo.

Klaipėdos rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Gytis Kasperavičius sakė, kad kompleksas bus statomas stadiono teritorijoje, bet čia esančioje laisvoje ir neužstatytoje vietoje, šiaurinėje dalyje.

Aikštė su bėgimo takais išliks, ji nebus liečiama. Objektas būtų statomas erdvėje, kur medžių nėra, tad niekas parko augmenijos nelies, išliks net medžių juosta iš Kvietinių gatvės pusės, kuri dabar gatvę skiria nuo čia esančios automobilių stovėjimo aikštelės.

„Kompleksas šios miesto dalies neniokos, o padarys ją patrauklesnę, nes čia pat bus parkas, daugiafunkcis centras, stadionas“, – antrino ir vicemerė.

Kai kurie gyventojai susitikime pripažino, kad, tiek metų tikėdamiesi žadėtojo centro, jau ima prarasti viltį jo sulaukti ir neslėpė, kad objekto atsiradimo vieta jau nėra tokia svarbi kaip pats faktas, jog projektas apskritai būtų įgyvendintas kaip įmanoma greičiau.